Премьер: "арабизация" Грузии из-за проекта Eagle Hills не подтвердилась

В крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, сообщил премьер 12.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Оппозиция утверждала, что граждане Грузии не смогут позволить себе покупку квартир в жилом комплексе Eagle Hills, а недвижимость будет продана исключительно арабским инвесторам, однако прогнозируемая "арабизация" проекта не подтвердилась, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства. Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио. Согласно данным, представленным премьером, в Крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, причем граждане арабских стран купили всего восемь квартир. По его словам, заявления оппозиции о том, что грузины не смогут купить квартиры в проекте из-за того, что квадратный метр будет стоить больше 10 тысяч долларов, необоснованны. Как отметил премьер, эти квартиры доступны и для среднестатистического грузинского покупателя Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

