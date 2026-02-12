https://sputnik-georgia.ru/20260212/premer-arabizatsiya-gruzii-iz-za-proekta-eagle-hills-ne-podtverdilas-297115799.html
Премьер: "арабизация" Грузии из-за проекта Eagle Hills не подтвердилась
Премьер: "арабизация" Грузии из-за проекта Eagle Hills не подтвердилась
В крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, сообщил премьер
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Оппозиция утверждала, что граждане Грузии не смогут позволить себе покупку квартир в жилом комплексе Eagle Hills, а недвижимость будет продана исключительно арабским инвесторам, однако прогнозируемая "арабизация" проекта не подтвердилась, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства. Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио. Согласно данным, представленным премьером, в Крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, причем граждане арабских стран купили всего восемь квартир. По его словам, заявления оппозиции о том, что грузины не смогут купить квартиры в проекте из-за того, что квадратный метр будет стоить больше 10 тысяч долларов, необоснованны. Как отметил премьер, эти квартиры доступны и для среднестатистического грузинского покупателя Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.
Премьер: "арабизация" Грузии из-за проекта Eagle Hills не подтвердилась
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Оппозиция утверждала, что граждане Грузии не смогут позволить себе покупку квартир в жилом комплексе Eagle Hills, а недвижимость будет продана исключительно арабским инвесторам, однако прогнозируемая "арабизация" проекта не подтвердилась, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства.
Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио.
"Они ввели хорошо известный термин "арабизация". Они утверждали, что на практике грузины не смогут купить квартиры, и что они будут проданы исключительно арабам. Таким образом они пытались провести стигматизацию. Квартиры будут покупать исключительно арабы. Таков был прогноз оппозиции", – подчеркнул Кобахидзе.
Согласно данным, представленным премьером, в Крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, причем граждане арабских стран купили всего восемь квартир.
По его словам, заявления оппозиции о том, что грузины не смогут купить квартиры в проекте из-за того, что квадратный метр будет стоить больше 10 тысяч долларов, необоснованны.
"Оппозиция называла цену в 15 тысяч долларов. Они, видимо, лучше знали, по какой цене будут продаваться квартиры, однако, вопреки заявлению оппозиции, стартовая цена составила 1 650 долларов. Они завысили реальную цену примерно в десять раз", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, эти квартиры доступны и для среднестатистического грузинского покупателя
Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.