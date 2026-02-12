https://sputnik-georgia.ru/20260212/schitaete-li-vy-chto-v-gruzii-est-politicheskie-zaklyuchennye-297066651.html
Считаете ли вы, что в Грузии есть "политические заключенные"?
Считаете ли вы, что в Грузии есть "политические заключенные"?
Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во... 12.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-12T14:31+0400
2026-02-12T14:31+0400
2026-02-12T14:31+0400
новости
грузия
общество
инфографика
акции протеста
акция протеста
протест
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297066121_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_4fe97d8f0be57dcd7d9582036f80734d.png
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.Опрос Sputnik Грузия указывает на то, что большинство проголосовавших не разделяет мнение политической оппозиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297066121_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5f4b41eb21361d3e89bc1356aeab7fd5.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, инфографика, акции протеста, акция протеста, протест, инфографика
новости, грузия, общество, инфографика, акции протеста, акция протеста, протест, инфографика
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.
Опрос Sputnik Грузия указывает на то, что большинство проголосовавших не разделяет мнение политической оппозиции.