Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260212/schitaete-li-vy-chto-v-gruzii-est-politicheskie-zaklyuchennye-297066651.html
Считаете ли вы, что в Грузии есть "политические заключенные"?
Считаете ли вы, что в Грузии есть "политические заключенные"?
Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во... 12.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-12T14:31+0400
2026-02-12T14:31+0400
новости
грузия
общество
инфографика
акции протеста
акция протеста
протест
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297066121_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_4fe97d8f0be57dcd7d9582036f80734d.png
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.Опрос Sputnik Грузия указывает на то, что большинство проголосовавших не разделяет мнение политической оппозиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297066121_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5f4b41eb21361d3e89bc1356aeab7fd5.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, общество, инфографика, акции протеста, акция протеста, протест, инфографика
новости, грузия, общество, инфографика, акции протеста, акция протеста, протест, инфографика

Считаете ли вы, что в Грузии есть "политические заключенные"?

14:31 12.02.2026
Подписаться
Считаете ли вы, что в Грузии есть политические заключенные - Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.
Опрос Sputnik Грузия указывает на то, что большинство проголосовавших не разделяет мнение политической оппозиции.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0