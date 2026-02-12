https://sputnik-georgia.ru/20260212/telebashnyu-v-tbilisi-podsvetili-v-tsveta-flaga-irana---posolstvo-izrailya-vystupilo-protiv-297108380.html

Телебашню в Тбилиси подсветили в цвета флага Ирана – посольство Израиля выступило против

Телебашню в Тбилиси подсветили в цвета флага Ирана – посольство Израиля выступило против

Sputnik Грузия

Израильские дипломаты задались вопросом: какой сигнал направил Тбилиси региону этим шагом 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T14:54+0400

2026-02-12T14:54+0400

2026-02-12T15:09+0400

грузия

новости

политика

иран

израиль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/16/273304133_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_ea506993b1066129e5b7897bd2f1512a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тбилисскую телебашню на горе Мтацминда подстветили в цвета иранского флага в честь годовщины Исламской революции – обычная практика столичных властей вызвала критику со стороны посольства Израиля в Грузии. Вечером 11 февраля телебашню в Тбилиси подсветили цветами флага Ирана. В этот день Иран отмечал годовщину Исламской революции 1979 года. Израильские дипломаты задались вопросом: какой сигнал направил Тбилиси региону этим шагом. "Какой сигнал Тбилиси направил региону, миру и гражданам Ирана, которые так долго боролись за свободу и демократию?" – говорится в заявлении. В свою очередь посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что телебашня была подсвечена в цвета Ирана "исходя из исторических отношений между Ираном и Грузией, а также существующих добрых связей между двумя народами". Телебашня в Тбилиси регулярно меняют подсветку, отражая национальные праздники и международные события. Зачастую в мэрию Тбилиси обращаются представители посольств с предложением подсветить телебашню в цвета национальных флагов их стран. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Официально сообщается о более 3 тысячах погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

иран

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, иран, израиль