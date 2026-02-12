https://sputnik-georgia.ru/20260212/telebashnyu-v-tbilisi-podsvetili-v-tsveta-flaga-irana---posolstvo-izrailya-vystupilo-protiv-297108380.html
Телебашню в Тбилиси подсветили в цвета флага Ирана – посольство Израиля выступило против
12.02.2026
Телебашню в Тбилиси подсветили в цвета флага Ирана – посольство Израиля выступило против
14:54 12.02.2026 (обновлено: 15:09 12.02.2026)
Израильские дипломаты задались вопросом: какой сигнал направил Тбилиси региону этим шагом
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тбилисскую телебашню на горе Мтацминда подстветили в цвета иранского флага в честь годовщины Исламской революции – обычная практика столичных властей вызвала критику со стороны посольства Израиля в Грузии.
Вечером 11 февраля телебашню в Тбилиси подсветили цветами флага Ирана. В этот день Иран отмечал годовщину Исламской революции 1979 года.
"В то время как смертоносный режим Ирана, поддерживающий террор, убивает тысячи людей на улицах своих городов, угнетает собственных граждан и активно участвует в террористической деятельности как в регионе, так и по всему миру, в Тбилиси решили вместе с этим же режимом отметить годовщину Исламской революции в Иране, подсветив телебашню на Мтацминда в цвета иранского флага", – говорится в заявлении.
Израильские дипломаты задались вопросом: какой сигнал направил Тбилиси региону этим шагом.
"Какой сигнал Тбилиси направил региону, миру и гражданам Ирана, которые так долго боролись за свободу и демократию?" – говорится в заявлении.
В свою очередь посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что телебашня была подсвечена в цвета Ирана "исходя из исторических отношений между Ираном и Грузией, а также существующих добрых связей между двумя народами".
"Это яркий символ того, что уважение к современному Ирану официально признано на международном уровне", – написал он в соцсети X.
Телебашня в Тбилиси регулярно меняют подсветку, отражая национальные праздники и международные события.
Зачастую в мэрию Тбилиси обращаются представители посольств с предложением подсветить телебашню в цвета национальных флагов их стран.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Официально сообщается о более 3 тысячах погибших.