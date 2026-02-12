https://sputnik-georgia.ru/20260212/vopros-tsenoobrazovaniya-v-gruzii-budut-izuchat-mezhdunarodnye-eksperty-297096752.html
Вопрос ценообразования в Грузии будут изучать международные эксперты
Вопрос ценообразования в Грузии будут изучать международные эксперты
Sputnik Грузия
В Тбилиси признали, что для полноценного анализа и скорого решения вопроса о высоких ценах нужно мнение третьей стороны 12.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-12T09:01+0400
2026-02-12T09:01+0400
2026-02-12T09:01+0400
грузия
новости
экономика
ираклий кобахидзе
тбилиси
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266490411_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_9ddd557cef483817f1b91491051de66f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по изучению ценообразования в Грузии обратится к председателю парламента за подключением к изучению цен международной компании, заявил председатель комиссии Шота Берекашвили. Парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо была создана в стране в начале февраля и проводит свои первые встречи. "Компания должна будет изучить структуру сектора, бизнес-процессы, существующие проблемы и сравнить рынок Грузии со структурой рынка аналогичных стран, после чего представить свои рекомендации. Таким образом у нас будет документ, который с другой точки зрения оценит ситуацию и значительно поможет выйти на конечный результат", – сказал Берекашвили. По его информации, для отбора этой международной компании будет объявлен тендер. Ожидается, что по итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266490411_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_190ec66756341ecc26910a7127a92578.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, тбилиси, общество
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, тбилиси, общество
Вопрос ценообразования в Грузии будут изучать международные эксперты
В Тбилиси признали, что для полноценного анализа и скорого решения вопроса о высоких ценах нужно мнение третьей стороны
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по изучению ценообразования в Грузии обратится к председателю парламента за подключением к изучению цен международной компании, заявил председатель комиссии Шота Берекашвили.
Парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо была создана в стране в начале февраля и проводит свои первые встречи.
"Компания должна будет изучить структуру сектора, бизнес-процессы, существующие проблемы и сравнить рынок Грузии со структурой рынка аналогичных стран, после чего представить свои рекомендации. Таким образом у нас будет документ, который с другой точки зрения оценит ситуацию и значительно поможет выйти на конечный результат", – сказал Берекашвили.
По его информации, для отбора этой международной компании будет объявлен тендер.
Ожидается, что по итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии.
Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.