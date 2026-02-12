https://sputnik-georgia.ru/20260212/vopros-tsenoobrazovaniya-v-gruzii-budut-izuchat-mezhdunarodnye-eksperty-297096752.html

Вопрос ценообразования в Грузии будут изучать международные эксперты

Вопрос ценообразования в Грузии будут изучать международные эксперты

12.02.2026

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по изучению ценообразования в Грузии обратится к председателю парламента за подключением к изучению цен международной компании, заявил председатель комиссии Шота Берекашвили. Парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо была создана в стране в начале февраля и проводит свои первые встречи. "Компания должна будет изучить структуру сектора, бизнес-процессы, существующие проблемы и сравнить рынок Грузии со структурой рынка аналогичных стран, после чего представить свои рекомендации. Таким образом у нас будет документ, который с другой точки зрения оценит ситуацию и значительно поможет выйти на конечный результат", – сказал Берекашвили. По его информации, для отбора этой международной компании будет объявлен тендер. Ожидается, что по итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

