Россия предъявила аргумент, который изменит результат СВО полностью

Россия предъявила аргумент, который изменит результат СВО полностью

13.02.2026

Специальная военная операция на Украине войдет в вечность как первый в современной истории масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который полностью переписал все существовавшие до этого учебники и доктрины, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.То, как дроны изменили боевые действия непосредственно на линии фронта, уже особо расписывать не нужно, но финал СВО будет определять не это.Если суммировать разноголосые вопли, всхлипывания, причитания, угрозы и проклятия со стороны наших противников, то получается, что главную угрозу они видят в дистанционном "принуждении Украины к XVIII веку" с помощью экологичного низкокалорийного микса, в состав которого входят дальнобойные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.Главный герой ретровечеринки — конечно, дрон "Герань", который уже на второй своей итерации потерял восточно-персидскую экзотику и стал эволюционировать на родных харчах не по дням, а по часам.Вначале противник тоненько кричал, когда в течение дня на его территорию прилетало по десятку "Гераней", а сейчас навевающая тоску норма — налет из сотен дронов. Внешне "Герани" изменились мало, но внутренности обновились кардинально и — как и результаты вылетов — продолжают улучшаться: как пишут западные источники, "каждая произведенная тысяча "Гераней" получает технологическое обновление, благодаря которому их эффективность увеличивается".Кажется, совсем недавно вызвал ажиотаж выход в люди дрона "Герань-3" с реактивным двигателем, благодаря чему наша красавица может разгоняться до 700 километров в час, подниматься до двух километров в небо, нести подарки весом в 300 килограммов (сравнимо с крылатыми ракетами) и лететь на тысячи километров вглубь территории врага, а сейчас на фронтовую работу уже вышли дроны "Герань-4" и "Герань-5"."Пятерочка" уже заявила о себе тем, что может нести ракеты "воздух — воздух" Р-60, и на днях пришла новость о том, что с их помощью сбили ударный вертолет Ми-24П ВСУ, который решил поохотиться на нашу "Герань". Чтобы два раза не вставать, теперь на новых дронах ракеты могут устанавливаться с головкой самонаведения, направленной как в переднюю, так и в заднюю полусферу, — для перехвата самолетов ВСУ, заходящих в хвост.Но и это не все, не расходитесь.По данным The New York Times, наши новые "Герани" малозаметны ночью и практически не вызывают "засветок" на украинских радарах.Издание The Times грустно сообщило, что русские "Герани" обзавелись искусственным интеллектом и "дроны теперь сами анализируют данные". В конструкции дронов используются системы компьютерного зрения и ИИ-модули, с помощью которых БПЛА могут сами находить и поражать самые важные цели. Появляются сообщения, что "Герани" сейчас могут также дистанционно минировать стратегические направления, сбрасывая противотанковые мины с магнитным детонатором.При этом легендарная живучесть "Герани" остается прежней. По словам представителя командования воздушных сил ВСУ, наш дрон чрезвычайно живуч, даже если в него попали десятки раз: "Даже если он как сито, то все равно летит дальше к цели, и все".Но самое интересное — это эволюция боевой тактики "Гераней".Поначалу "Герани" летели не очень массово, причем каждая по своим делам (со своим боевым заданием). Теперь же все по-другому: они действуют роем, то есть сообща, и каждая группа выполняет собственную задачу. Первая группа, насыщенная дронами-обманками, вызывает огонь на себя и проводит доразведку, барражируя над целью и выявляя главные угрозы. Вторая группа действует по принципу "волчьей стаи" — дроны подлетают к цели с разных направлений, а потом одновременно атакуют. Третья группа анализирует результаты атаки и по необходимости добивает недогоревшее на бис.И подобные волны идут без перерыва — практически каждый день и каждую ночь, вынося промышленный и военный потенциал врага и поддерживая режим непрерывной беспилотной блокады, который невозможно выдержать ни физически, ни технически, ни экономически.Зеленский постоянно пытается оправдываться: то погода для ПВО плохая, то американские ракеты кончились. Это — откровенное вранье.Дело в том, что русская армия первой в мире превратила дешевые и массовые дроны в стратегическое оружие принуждения к миру целой (и немаленькой) страны, и это просто идеальное оружие с точки зрения соотношения затрат и результатов (а также стена позора для лучших западных средств ПВО).Чрезвычайно отрадно читать эпитафию Украине от американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), где нашим "Гераням" отводится почетное место: "Shahed — это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение решимости Украины и проверку пределов западной поддержки. Это медленное истирание, война на износ и волю, где стоимость каждого перехвата постепенно смещает бремя с наступления на оборону. <…> Кампания России с дронами Shahed — это не просто серия ударов, это предупреждение о будущем войн".И это также предупреждение о том, что темпы и масштаб демилитаризации через деиндустриализацию Украины будут только нарастать и скоро вместо одной из самых промышленно развитых стран в Европе может остаться буколический кустарно-аграрный пейзаж с догнивающими "Абрамсами".А Путин их предупреждал!Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

