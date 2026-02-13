https://sputnik-georgia.ru/20260213/avariynye-doma-v-zonakh-kulturnogo-naslediya-tbilisi-budut-vykupat-po-novoy-skheme-297098498.html

Аварийные дома в зонах культурного наследия Тбилиси будут выкупать по новой схеме

Аварийные дома в зонах культурного наследия Тбилиси будут выкупать по новой схеме

Sputnik Грузия

Мэр столицы перечислил критерии, которые необходимо соблюсти для участия в программе 13.02.2026

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила новую программу по выкупу аварийных домов, находящихся в зоне охраны культурного наследия, заявил на заседании городского правительства градоначальник Каха Каладзе. Жители аварийных домов в зоне охраны культурного наследия получат возможность самостоятельно принять решение касательно продажи, не дожидаясь инвестора. Как отметил градоначальник, есть люди, которые не хотят ждать начала строительства, несмотря на участие мэрии, и могут предпочесть продать эту недвижимость как можно скорее. Мэр столицы также перечислил критерии, которые необходимо соблюсти для участия в программе: Мэр также разъяснил, какие части зданий не подлежат выкупу в рамках программы. Речь идет об общей собственности жильцов: подъездах, коридорах, лестничных клетках, дворах и других общих помещениях. Не будут выкупаться также гаражи и парковочные места. Вместо этого город предлагает программы, по которым такие территории могут взять в аренду, благоустроить и превратить в зоны отдыха. Чердаки и террасы также не будут выкупаться, если они не оборудованы и не используются как жилые помещения. По словам мэра Тбилиси, участки, подлежащие выкупу, будут оценены Национальным бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули. Помимо вышеупомянутой программы, в столице реализуются программы по восстановлению аварийных жилых зданий, в рамках которых уже находятся в стадии реализации десятки проектов. Как отметил мэр, Тбилисский фонд развития тратит десятки миллионов лари на восстановление исторических районов. По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

