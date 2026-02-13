Аварийные дома в зонах культурного наследия Тбилиси будут выкупать по новой схеме
10:52 13.02.2026 (обновлено: 11:01 13.02.2026)
© photo: Sputnik / StringerАварийные дома в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Мэр столицы перечислил критерии, которые необходимо соблюсти для участия в программе
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила новую программу по выкупу аварийных домов, находящихся в зоне охраны культурного наследия, заявил на заседании городского правительства градоначальник Каха Каладзе.
Жители аварийных домов в зоне охраны культурного наследия получат возможность самостоятельно принять решение касательно продажи, не дожидаясь инвестора.
"Мы хотели бы предложить жителям Тбилиси еще одну новую программу, которая была одним из предвыборных обещаний. Программа касается выкупа аварийных жилых домов в исторических районах столицы – зоне охраны культурного наследия", – сказал Каладзе.
Как отметил градоначальник, есть люди, которые не хотят ждать начала строительства, несмотря на участие мэрии, и могут предпочесть продать эту недвижимость как можно скорее.
Мэр столицы также перечислил критерии, которые необходимо соблюсти для участия в программе:
степень аварийности многоквартирного дома должна соответствовать категории V или IV;
все собственники аварийного здания должны дать согласие на выкуп;
демонтаж аварийного здания не должен представлять угрозу для зданий на соседнем земельном участке. Если такая угроза существует, то мэрия готова включить в программу выкупа собственников соседнего земельного участка, на тех же условиях.
Мэр также разъяснил, какие части зданий не подлежат выкупу в рамках программы. Речь идет об общей собственности жильцов: подъездах, коридорах, лестничных клетках, дворах и других общих помещениях.
Не будут выкупаться также гаражи и парковочные места. Вместо этого город предлагает программы, по которым такие территории могут взять в аренду, благоустроить и превратить в зоны отдыха.
Чердаки и террасы также не будут выкупаться, если они не оборудованы и не используются как жилые помещения.
По словам мэра Тбилиси, участки, подлежащие выкупу, будут оценены Национальным бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.
Помимо вышеупомянутой программы, в столице реализуются программы по восстановлению аварийных жилых зданий, в рамках которых уже находятся в стадии реализации десятки проектов.
"Мы предоставляем застройщикам соответствующие льготы, будь то повышение коэффициента К2 или другие преференции, чтобы они могли обеспечить удовлетворенность владельцев, проживающих в жилых домах", – заявил Каладзе.
Как отметил мэр, Тбилисский фонд развития тратит десятки миллионов лари на восстановление исторических районов. По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.