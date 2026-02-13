https://sputnik-georgia.ru/20260213/delo-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii--gotovitsya-sdelka-so-sledstviem-297124377.html

Дело о штурме администрации президента Грузии – готовится сделка со следствием

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии 13.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Часть обвиняемых по делу о попытке штурма здания администрации президента 4 октября 2025 года согласилась на процессуальную сделку, заявил прокурор по делу Роин Хинтибидзе. Процессуальная сделка в Грузии предполагает сокращение сроков за преступлении при признании вины обвиняемым. "Ряд обвиняемых обратились к нам с заявлением о процессуальной сделке , и с ними ведутся переговоры, однако конкретные условия на данном этапе не определены, мы продолжаем переговоры, и если мы все договоримся об условиях, конечно, будет заключено процессуальное соглашение", – заявил Хинтибидзе. При этом прокурор отказался сообщить, кто именно из 64 проходящих по делу лиц обратился к прокуратуре для заключения сделки. "Конкретные имена и фамилии я не буду называть. Процесс переговоров между нами и стороной защиты конфиденциален, однако я подтверждаю, что конкретные обвиняемые и адвокаты обратились к нам по поводу процессуального соглашения, и между нами начались переговоры по поводу процессуального соглашения, однако конкретные условия на данном этапе не согласованы", – заявил Хинтибидзе. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

