ЕС обеспокоен законом "О грантах" – посол передал МИД Грузии опасения Брюсселя

Такие меры несовместимы с обязательствами Грузии по Соглашению об ассоциации между ЕС и Грузией, заявил посол 13.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" может ограничить гражданское пространство и участие в политической жизни, а также негативно сказаться на работе дипломатических миссий, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на встрече с заместителем министра иностранных дел страны Георгием Зурабашвили. По информации представительства ЕС в Грузии, посол обратился в МИД с просьбой о встрече 11 февраля. Цель встречи заключалась в выражении серьезной обеспокоенности ЕС в связи с пакетом изменений в законе "О грантах" и связанных с ним законодательных актах. Встреча с дипломатом состоялась 12 февраля. Он отметил, что такие меры несовместимы с обязательствами Грузии по Соглашению об ассоциации между ЕС и Грузией и противоречат обязательствам, которые Грузия взяла на себя как страна-кандидат на членство в ЕС. Посол ЕС также подчеркнул, что, в случае одобрения, изменения могут прямо и негативно повлиять на работу действующих в Грузии дипломатических миссий, что противоречит положениям и принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях. Что меняетсяПакет разработан правящей партией "Грузинская мечта", и он предполагает введение уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законом "О грантах". В пакете законопроектов уточняется определение грантов. Согласно новшеству, грантом также будут считаться средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Получение такого гранта лицом возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии. Грантом будут считаться и деньги, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или другими видами помощи. Если страна наймет экспертов в Грузии за деньги, это будет считаться грантом. Изменения затронут иностранные организации, фактически работающие в стране, а также филиалы и представительства зарубежных компаний. Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого включает в себя активность по вопросам, связанным с Грузией. По закону такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. В противном случае на нее будет возложена уголовная ответственность. Также, по новым правилам, если представительство, филиал или отделение нерезидента юридического лица получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта. Законопроектом определяется, что получение таким филиалом гранта без согласия повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере незаконно полученного гранта. Еще одним новшеством станет введение в законодательство понятия "внешний лоббизм". В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, поправки будут внесены и в другие законы. Так, цель осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии будет считаться отягчающим обстоятельством при обвинении в отмывании денежных средств и повлечет за собой лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Кроме того, пакет вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование. Такое нарушение повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

