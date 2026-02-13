https://sputnik-georgia.ru/20260213/glava-mid-gruzii-primet-uchastie-v-myunkhenskoy-konferentsii-po-bezopasnosti-297122092.html
Глава МИД Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Глава МИД Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности 13.02.2026
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Глава ведомства Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года, сообщают в министерстве иностранных дел Грузии.В ходе конференции Бочоришвили планирует провести встречи с коллегами – министрами иностранных дел, представителями международных организаций, а также примет участие в панельной дискуссии, отмечается в сообщении МИД.Ранее правительство Грузии получило официальное приглашение на мероприятие и подтвердило свое участие через представителя.Мюнхенская конференция по безопасности – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. В 2026 году форум соберет политиков, экспертов и представителей международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной безопасности, международной политики и актуальных геополитических вызовов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
