https://sputnik-georgia.ru/20260213/inostrantsam-poblazhek-ne-budet--premer-gruzii-297119164.html

Иностранцам поблажек не будет – премьер Грузии

Иностранцам поблажек не будет – премьер Грузии

Sputnik Грузия

В 2025 году власти Грузии значительно усилили меры по борьбе с нелегальной миграцией, что привело к резкому росту числа выдворенных из страны иностранцев 13.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-13T11:51+0400

2026-02-13T11:51+0400

2026-02-13T11:51+0400

общество

грузия

новости

иран

тбилиси

израиль

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Ограничение работы иностранцев в Грузии позволит защитить интересы экономики страны и граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.С 1 марта 2026 года работающим в Грузии иностранным гражданам понадобится специальное разрешение на работу. Также им ограничат работу по ряду профессий."Трудовая деятельность иностранцев в Грузии с 1 марта значительно ограничивается законом, что позволит нам должным образом защитить интересы как экономики страны, так и наших граждан. Правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона", — заявил Кобахидзе.По его словам, у Грузии есть свои приоритеты, и она будет им следовать.Кроме того, он отметил усиление работы департамента миграции для борьбы с нелегалами, которых в Грузии, по данным главы правительства, 20 тысяч."Укрепление департамента позволит нам полностью освободить страну от нелегальных мигрантов в течение нескольких лет, число которых сегодня составляет более 20 тысяч", — сказал Кобахидзе.По его словам, иностранцы составляют 6,6% от общего населения страны."Согласно предварительным данным переписи населения, население Грузии составляет 3 914 000 человек, из которых максимум 257 тысяч — иностранцы, или 6,6% населения. Для уточнения: сюда входят все иностранцы, включая нелегальных мигрантов, находящихся в Грузии", — сказал Кобахидзе.При этом он отметил, что около 70% иностранцев, находящихся в Грузии (то есть 180 тысяч человек), являются гражданами постсоветских стран и стран Евросоюза, Соединённых Штатов Америки и Израиля, из них не менее 40 тысяч человек являются бывшими гражданами Грузии или имеют грузинскую фамилию."7,4% иностранцев, проживающих в Грузии, составляют турки, а 3,7% — иранцы, то есть, вопреки распространённым спекуляциям, общая доля этих двух стран региона в населении Грузии составляет 0,7%. Из таких стран, как Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт, у нас практически нет мигрантов, что совсем не должно удивлять человека, разбирающегося в этом вопросе", — заявил Кобахидзе.Борьба с нелегаламиВласти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан — этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год.По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев — граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны.Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан.Замыкает тройку стран Иран — в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана.Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

иран

тбилиси

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, иран, тбилиси, израиль, ираклий кобахидзе