Какой сегодня церковный праздник: 13 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 13 февраля 2026

По православному церковному календарю 13 февраля отмечают день памяти cвятых Кира, Иоанна, Афанасии, Феодотии, Феоктисты, Евдоксии, Викторина, Виктора... 13.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 13 февраля поминают мучеников Кира и Иоанна, а также мученицу Афанасию с тремя юными дочерьми – Феодотией, Феоктистой и Евдоксией. Девочкам на момент гибели исполнилось 15, 13 и 11 лет.Бессребреник Кир родился в Александрии и, когда вырос, стал знаменитым врачом в своем городе. Он был христианином и лечил безвозмездно всех, исцеляя не только телесные болезни, но и душевные недуги.Проповедуя Евангелие, будущий cвятой обращал ко Христу многих язычников. Кир во время преследования христиан Диоклетианом (284-305) удалился в Аравийскую пустыню и принял там иночество. Получив от Господа дар исцелять все болезни, он и там продолжал лечить людей своей молитвой.В то время в городе Едессе жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда начали преследовать христиан, он пришел в Иерусалим. Услышав о cвятом Кире, он нашел подвижника и стал его верным последователем.Узнав, что в египетском городе Канопе схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерьми, бессребреники поспешили к ним на помощь. Святые посетили мучениц в темнице и укрепили их перед предстоящими испытаниями.По приказу правителя города, Кира и Иоанна схватили и предали страшным пыткам на глазах Афанасии и девочек. Исповедницы мужественно перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними казнили и бессребреников. Произошло это примерно в 311 году.Викторин, Виктор, Никифор и другиеПо церковному календарю 13 февраля поминают мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, пострадавших в Коринфе за веру во время правления Декия (249-251).Викторин, Виктор и Никифор, посаженные в каменную ступу, скончались под ударами огромного каменного песта. Клавдий скончался после отсечения рук и ног. Диодора сожгли, Серапиона обезглавили, а Папия утопили в море. Произошло это в 251-м.Трифена КизическаяПо церковному календарю 13 февраля поминают мученицу Трифену Кизическую, жившую в I веке. Происходила будущая cвятая из города Кизика. Трифена добровольно предала себя на страдания за Христа. После жестоких пыток мученицу растерзал разъяренный бык.ИмениныПо церковному календарю 13 февраля именины отмечают Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников

