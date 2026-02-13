https://sputnik-georgia.ru/20260213/kitayskie-tsennye-bumagi-budut-dostupny-v-gruzii--natsbank-297118275.html
Китайские ценные бумаги будут доступны в Грузии – Нацбанк
Sputnik Грузия
Доступ к рынку Китая улучшит инвестиционные возможности НБГ и будет способствовать диверсификации портфеля международных резервов и повышению эффективности... 13.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-13T15:55+0400
2026-02-13T15:55+0400
2026-02-13T15:55+0400
экономика
новости
грузия
китай
натия турнава
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/96/237369611_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_0421549168f26e6bd54aa94398e81aaa.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.Национальный банк Грузии получил доступ к одному из крупнейших и финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM), говорится в сообщении регулятора. Соглашение о доступе к CIBM было достигнуто в рамках меморандума, подписанного с Центральным банком Китая во время официального визита делегации Национального банка Грузии в Китай. После чего Нацбанк Грузии начал активные переговоры с Центральным банком Китая с целью получения доступа к межбанковскому рынку облигаций Китая и подписания соответствующих соглашений. По ее словам, в целях освоения нового рынка дальнейшие шаги будут осуществляться поэтапно и будут основываться на оценке операционной среды рынка, механизмов расчетов, правовой базы и рисков. Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
китай
экономика, новости, грузия, китай, натия турнава, национальный банк грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.Национальный банк Грузии получил доступ к одному из крупнейших и финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM), говорится в сообщении регулятора.
Соглашение о доступе к CIBM было достигнуто в рамках меморандума, подписанного с Центральным банком Китая во время официального визита делегации Национального банка Грузии в Китай. После чего Нацбанк Грузии начал активные переговоры с Центральным банком Китая с целью получения доступа к межбанковскому рынку облигаций Китая и подписания соответствующих соглашений.
"Межбанковский рынок облигаций Китая является одним из основных каналов прямого доступа к рынку облигаций Китая для иностранных институциональных инвесторов, включая центральные банки. Доступ к этому рынку улучшит инвестиционные возможности Национального банка Грузии и будет способствовать диверсификации портфеля международных резервов и повышению эффективности процесса управления рисками", – отметила президент Нацбанка Грузии Натия Турнава.
По ее словам, в целях освоения нового рынка дальнейшие шаги будут осуществляться поэтапно и будут основываться на оценке операционной среды рынка, механизмов расчетов, правовой базы и рисков.
Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года
В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.