Китайские ценные бумаги будут доступны в Грузии – Нацбанк

Доступ к рынку Китая улучшит инвестиционные возможности НБГ и будет способствовать диверсификации портфеля международных резервов и повышению эффективности... 13.02.2026, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/96/237369611_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_0421549168f26e6bd54aa94398e81aaa.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.Национальный банк Грузии получил доступ к одному из крупнейших и финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM), говорится в сообщении регулятора. Соглашение о доступе к CIBM было достигнуто в рамках меморандума, подписанного с Центральным банком Китая во время официального визита делегации Национального банка Грузии в Китай. После чего Нацбанк Грузии начал активные переговоры с Центральным банком Китая с целью получения доступа к межбанковскому рынку облигаций Китая и подписания соответствующих соглашений. По ее словам, в целях освоения нового рынка дальнейшие шаги будут осуществляться поэтапно и будут основываться на оценке операционной среды рынка, механизмов расчетов, правовой базы и рисков. Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

