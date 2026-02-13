https://sputnik-georgia.ru/20260213/kto-slushaet-radio-v-gruzii-v-epokhu-interneta---video-297126724.html

Кто слушает радио в Грузии в эпоху интернета? – видео

Кто слушает радио в Грузии в эпоху интернета? – видео

В Грузии радио регулярно слушают около 40% жителей страны. При этом более 60% из них – водители и те, кто слушает радио в автомобиле 13.02.2026, Sputnik Грузия

Радиоприемниками пользуются всего около 10% жителей. Около 30% – слушают радио через интернет с помощью смартфонов. И тут современные технологии даже помогают поддерживать интерес к радио.Согласно исследованиям, аудитория радиослушателей в основном состоит из людей в возрасте 25-55 лет – среди них популярны музыка и развлекательные передачи. Радио играет важную роль в продвижении молодых грузинских музыкантов, а также продолжает оставаться важным источником информации для жителей.Согласно одному из соцопросов, значительная часть радиослушателей – это люди со средним доходом и те, чей заработок выше среднего. В Грузии много радиостанций, но самыми популярными являются около десяти из них.

