Очередной раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе – Песков

Ранее назывались две площадки, на которых могут собраться стороны, чтобы провести переговоры – Майами или Абу-Даби 13.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он не уточнил, где именно пройдут переговоры.Ранее ряд СМИ сообщал, что переговоры могут пройти в Майами или Абу-Даби.Первый раунд переговоров прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

