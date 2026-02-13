https://sputnik-georgia.ru/20260213/ocherednoy-raund-peregovorov-po-ukraine-planiruetsya-na-sleduyuschey-nedele---peskov-297124755.html
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он не уточнил, где именно пройдут переговоры.Ранее ряд СМИ сообщал, что переговоры могут пройти в Майами или Абу-Даби.Первый раунд переговоров прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.
в мире, политика, майами, украина, сша, дмитрий песков, россия, обострение ситуации вокруг украины
Очередной раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе – Песков
12:52 13.02.2026 (обновлено: 17:29 13.02.2026)
Ранее назывались две площадки, на которых могут собраться стороны, чтобы провести переговоры – Майами или Абу-Даби
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть договоренность, что он, действительно, состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем", – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он не уточнил, где именно пройдут переговоры.
Ранее ряд СМИ сообщал, что переговоры могут пройти в Майами или Абу-Даби.
Первый раунд переговоров прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.