Определились соперники сборной Грузии по футболу в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА

Определились соперники сборной Грузии по футболу в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА

13.02.2026

2026-02-13T11:35+0400

2026-02-13T11:35+0400

2026-02-13T11:35+0400

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в новом, пятом сезоне розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026–2027.Жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА состоялась в Брюсселе. Сборная Грузии попала во вторую группу Лиги B (B2).В отличие от предыдущих лет, когда для международных матчей выделялись три окна — в сентябре, октябре и ноябре, — в этом году команды должны будут сыграть четыре матча подряд в сентябре–октябре с пятидневным перерывом, причём последние два тура пройдут в ноябре. Плей-офф состоится в июне, а не в марте 2027 года.Расписание матчей Лиги наций:Первый тур: 24–26 сентября.Второй тур: 27–29 сентября.Третий тур: 30 сентября – 3 октября.Четвёртый тур: 4–6 октября.Пятый тур: 12–14 ноября.Шестой тур: 15–17 ноября.Комментируя результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сказал, что ожидает сложных матчей."Мы ожидаем сложных матчей, но наша цель — хорошо играть в этом дивизионе. Для развития национальной команды необходимо показывать высокий уровень, поэтому очень важно сохранить место в дивизионе B. Мы должны использовать любой результат, который приближает нас к большому турниру, с полной концентрацией и мотивацией", — сказал Саньоль.Победители групп в Лигах B и C, а также два победителя групп в Лиге D автоматически повышаются в классе — переходят в Лиги A, B и C соответственно.Лига наций УЕФА 2026/27 будет связана с квалификацией ЕВРО-2028 в Великобритании и Ирландии. По результатам Лиги наций некоторые команды получат второй шанс на выход в финальный турнир через стыковые матчи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

