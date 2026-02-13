https://sputnik-georgia.ru/20260213/peregovory-po-ukraine-proydut-v-zheneve-na-sleduyuschey-nedele-297125045.html

Переговоры по Украине пройдут в Женеве на следующей неделе

Переговоры по Украине пройдут в Женеве на следующей неделе

Sputnik Грузия

Российскую делегацию на переговорах в Швейцарии возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский 13.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-13T15:29+0400

2026-02-13T15:29+0400

2026-02-13T17:28+0400

россия

в мире

украина

женева

сша

владимир мединский

дмитрий песков

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285876716_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_068c20cf39c7819a722ea625269cd462.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Ранее ряд СМИ сообщал, что очередной раунд переговоров может пройти в Абу-Даби или Майами.Первый раунд переговоров прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

женева

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, женева, сша, владимир мединский, дмитрий песков, календарь религиозных праздников