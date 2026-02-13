https://sputnik-georgia.ru/20260213/peregovory-po-ukraine-proydut-v-zheneve-na-sleduyuschey-nedele-297125045.html
Переговоры по Украине пройдут в Женеве на следующей неделе
Переговоры по Украине пройдут в Женеве на следующей неделе
Российскую делегацию на переговорах в Швейцарии возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский 13.02.2026, Sputnik Грузия
Переговоры по Украине пройдут в Женеве на следующей неделе
15:29 13.02.2026 (обновлено: 17:28 13.02.2026)
Российскую делегацию на переговорах в Швейцарии возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", – сказал Песков.
Он отметил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее ряд СМИ сообщал, что очередной раунд переговоров может пройти в Абу-Даби или Майами.
Первый раунд переговоров прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.