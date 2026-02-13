Переходные отношения Грузия и США являются вызовом – партия власти

https://sputnik-georgia.ru/20260213/perekhodnye-otnosheniya-gruziya-i-ssha-yavlyayutsya-vyzovom--partiya-vlasti-297129625.html

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Переходные отношения Грузии и США в определенной степени являются вызовом для Грузии, но повод для оптимизма есть, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя распространенное в грузинских СМИ заявление Госдепа. Грузинское издание "Нетгазети" обнародовало ответ пресс-спикера Госдепа США на свой вопрос про грузино-американские отношения. Согласно ответу, США продолжат взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, которые влияют на двусторонние отношения и политическую обстановку в Грузии, а также рассмотрит конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы подтвердить серьезное отношение к укреплению и продвижению отношений между нашими странами. При этом он отметил, что неизвестна дата ответа, так как отношения между США и Грузией переживали разные этапы за короткое время. Также вице-спикер парламента поставил под сомнение непредвзятость издания. "Это заявление в определенной степени похоже на помощь в убеждении и посыл: "Не бойтесь, у нас все еще есть те отношения с США, что Грузию снова накажут, как собирались во времена администрации Байдена. Не бойтесь, мы здесь". Как я вижу, в этом интерес "Нетгазети", – заявил Вольский. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

