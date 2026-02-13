Правительство даст возможность обучаться в госвузах на иностранных языках

https://sputnik-georgia.ru/20260213/pravitelstvo-dast-vozmozhnost-obuchatsya-v-gosvuzakh-na-inostrannykh-yazykakh-297122541.html

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что иностранные студенты приносят значительную экономическую пользу стране

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Согласно обнародованным правительством квотам поступившие студенты смогут получить образование на русском и английском языках. Всего в государственные вузы на программы бакалавриата по всей стране будет принято 21,3 тысячи человек, обучение которых полностью будет финансировать государство. В частности, на русском языке обучение будет доступно по восьми специальностям для 115 студентов. В том числе 25 мест для обучения на русском будет в Тбилисском государственном университете по трем специальностям, 50 мест – в Грузинском техническом университете для обучения на трех специальностях и 40 мест – для обучения на двух специальностях в Тбилисском государственном медицинском университете. В шести университетах Грузии на английском языке будет доступно около 1 000 учебных мест. В министерстве образования пока не уточнили, предназначены ли эти факультеты исключительно для иностранных студентов.Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что иностранные студенты приносят значительную экономическую пользу стране. По его словам, в Грузии обучаются около 37 000 иностранных студентов, большинство из которых – граждане Индии. Среди иностранных студентов 7 % составляют граждане Иордании, 6 % – Израиля, 5 % – Судана, и по 3 % – граждане Пакистана, Великобритании и Египта.Каждый иностранный студент в среднем оплачивает обучение в размере 15 500 лари в год и дополнительно тратит в стране около 16 300 лари. Общий вклад иностранных студентов в экономику Грузии оценивается в 1,2 миллиарда лари, при этом около 300 миллионов лари ежегодно поступает в государственный бюджет.Премьер отметил, что отмена программ для иностранных студентов нанесла бы значительный ущерб экономике, бюджету и показателям занятости. При этом большинство студентов покидают страну сразу после получения диплома, что исключает какие-либо риски для демографической ситуации в Грузии.Ранее обсуждался вопрос о возможной отмене квот для иностранных студентов в государственных вузах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

