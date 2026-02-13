Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260213/pravitelstvo-obnarodovalo-tochnoe-kolichestvo-mest-v-gosvuzakh--podrobnosti-297119418.html
Правительство обнародовало точное количество мест в госвузах – подробности
Правительство обнародовало точное количество мест в госвузах – подробности
Sputnik Грузия
Квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда 13.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-13T12:52+0400
2026-02-13T12:52+0400
общество
грузия
новости
реформа системы образования в грузии
тбилиси
кутаиси
тбилисский государственный университет
тбилисский государственный медицинский университет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23009/18/230091852_123:0:1079:538_1920x0_80_0_0_78c69776ae6f9282bdc1265106b44a5e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках новых квот для государственных университетов установило в них число мест для каждой специальности.Согласно новой системе, университеты Грузии станут узкопрофильными, и каждый будет принимать студентов в 2026/2027 учебном году только на конкретные специальности.Согласно постановлению правительства, всего в государственные вузы на программы бакалавриата по всей стране будет принято 21,3 тысячи человек, обучение для которых полностью будет финансировать государство.Обучение в грузинских вузах делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат будут распределены следующим образом:Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили – 6 650 мест.Грузинский технический университет – 3 880 мест (студенты, поступающие на аграрные направления, будут учиться в другом вузе).Университет Ильи (Илиауни) – 300 мест.Тбилисский государственный медицинский университет – 2 105 мест.Сухумский государственный университет – 380 мест (там продолжат обучение студенты, поступившие на аграрные направления в ГТУ, которые в рамках квотирования перейдут в СГУ).В регионах места распределились следующим образом:Международный университет Кутаиси – 560 мест.Государственный университет имени Акакия Церетели (Кутаиси) – 2 250 мест.Батумский государственный университет – 2 400 мест.Горийский государственный университет – 230 мест.Телавский государственный университет имени Якоба Гогебашвили – 420 мест.Государственный университет Самцхе-Джавахети – 220 мест.Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия – 130 мест.Что касается профильных вузов, то они готовы будут принять студентов по следующим квотам:Батумская государственная морская академия – 625 мест.Национальная академия обороны Грузии имени Давида Агмашенебели – 130 мест.Государственная художественная академия имени Аполлона Кутателадзе – 335 мест.Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – 111 мест.Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели – 169 мест.Батумский государственный университет искусств – 235 мест.Государственный университет спорта – 130 мест.По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда.Студенты, уже обучающиеся в этих вузах, продолжат свое обучение до конца курса.В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования.Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23009/18/230091852_242:0:959:538_1920x0_80_0_0_da6c58b8c44379f1134d636a0c55516a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, новости, реформа системы образования в грузии, тбилиси, кутаиси, тбилисский государственный университет , тбилисский государственный медицинский университет
общество, грузия, новости, реформа системы образования в грузии, тбилиси, кутаиси, тбилисский государственный университет , тбилисский государственный медицинский университет

Правительство обнародовало точное количество мест в госвузах – подробности

12:52 13.02.2026
© Photo: Courtesy of Tbilisi State UniversityТГУ. Тбилисский государственный университет
ТГУ. Тбилисский государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2026
© Photo: Courtesy of Tbilisi State University
Подписаться
Квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках новых квот для государственных университетов установило в них число мест для каждой специальности.
Согласно новой системе, университеты Грузии станут узкопрофильными, и каждый будет принимать студентов в 2026/2027 учебном году только на конкретные специальности.
Согласно постановлению правительства, всего в государственные вузы на программы бакалавриата по всей стране будет принято 21,3 тысячи человек, обучение для которых полностью будет финансировать государство.
Обучение в грузинских вузах делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).
В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат будут распределены следующим образом:
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили – 6 650 мест.
Грузинский технический университет – 3 880 мест (студенты, поступающие на аграрные направления, будут учиться в другом вузе).
Университет Ильи (Илиауни) – 300 мест.
Тбилисский государственный медицинский университет – 2 105 мест.
Сухумский государственный университет – 380 мест (там продолжат обучение студенты, поступившие на аграрные направления в ГТУ, которые в рамках квотирования перейдут в СГУ).
В регионах места распределились следующим образом:
Международный университет Кутаиси – 560 мест.
Государственный университет имени Акакия Церетели (Кутаиси) – 2 250 мест.
Батумский государственный университет – 2 400 мест.
Горийский государственный университет – 230 мест.
Телавский государственный университет имени Якоба Гогебашвили – 420 мест.
Государственный университет Самцхе-Джавахети – 220 мест.
Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия – 130 мест.
Что касается профильных вузов, то они готовы будут принять студентов по следующим квотам:
Батумская государственная морская академия – 625 мест.
Национальная академия обороны Грузии имени Давида Агмашенебели – 130 мест.
Государственная художественная академия имени Аполлона Кутателадзе – 335 мест.
Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – 111 мест.
Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели – 169 мест.
Батумский государственный университет искусств – 235 мест.
Государственный университет спорта – 130 мест.
По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда.
Студенты, уже обучающиеся в этих вузах, продолжат свое обучение до конца курса.
В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования.
Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0