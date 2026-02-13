Правительство обнародовало точное количество мест в госвузах – подробности
Квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках новых квот для государственных университетов установило в них число мест для каждой специальности.
Согласно новой системе, университеты Грузии станут узкопрофильными, и каждый будет принимать студентов в 2026/2027 учебном году только на конкретные специальности.
Согласно постановлению правительства, всего в государственные вузы на программы бакалавриата по всей стране будет принято 21,3 тысячи человек, обучение для которых полностью будет финансировать государство.
Обучение в грузинских вузах делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).
В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат будут распределены следующим образом:
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили – 6 650 мест.
Грузинский технический университет – 3 880 мест (студенты, поступающие на аграрные направления, будут учиться в другом вузе).
Университет Ильи (Илиауни) – 300 мест.
Тбилисский государственный медицинский университет – 2 105 мест.
Сухумский государственный университет – 380 мест (там продолжат обучение студенты, поступившие на аграрные направления в ГТУ, которые в рамках квотирования перейдут в СГУ).
В регионах места распределились следующим образом:
Международный университет Кутаиси – 560 мест.
Государственный университет имени Акакия Церетели (Кутаиси) – 2 250 мест.
Батумский государственный университет – 2 400 мест.
Горийский государственный университет – 230 мест.
Телавский государственный университет имени Якоба Гогебашвили – 420 мест.
Государственный университет Самцхе-Джавахети – 220 мест.
Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия – 130 мест.
Что касается профильных вузов, то они готовы будут принять студентов по следующим квотам:
Батумская государственная морская академия – 625 мест.
Национальная академия обороны Грузии имени Давида Агмашенебели – 130 мест.
Государственная художественная академия имени Аполлона Кутателадзе – 335 мест.
Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – 111 мест.
Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели – 169 мест.
Батумский государственный университет искусств – 235 мест.
Государственный университет спорта – 130 мест.
По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда.
Студенты, уже обучающиеся в этих вузах, продолжат свое обучение до конца курса.
В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования.
Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.