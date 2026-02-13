https://sputnik-georgia.ru/20260213/pravitelstvo-obnarodovalo-tochnoe-kolichestvo-mest-v-gosvuzakh--podrobnosti-297119418.html

Правительство обнародовало точное количество мест в госвузах – подробности

13.02.2026

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках новых квот для государственных университетов установило в них число мест для каждой специальности.Согласно новой системе, университеты Грузии станут узкопрофильными, и каждый будет принимать студентов в 2026/2027 учебном году только на конкретные специальности.Согласно постановлению правительства, всего в государственные вузы на программы бакалавриата по всей стране будет принято 21,3 тысячи человек, обучение для которых полностью будет финансировать государство.Обучение в грузинских вузах делится на две ступени: бакалавриат (3-4 года) и магистратура (1+1 год).В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат будут распределены следующим образом:Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили – 6 650 мест.Грузинский технический университет – 3 880 мест (студенты, поступающие на аграрные направления, будут учиться в другом вузе).Университет Ильи (Илиауни) – 300 мест.Тбилисский государственный медицинский университет – 2 105 мест.Сухумский государственный университет – 380 мест (там продолжат обучение студенты, поступившие на аграрные направления в ГТУ, которые в рамках квотирования перейдут в СГУ).В регионах места распределились следующим образом:Международный университет Кутаиси – 560 мест.Государственный университет имени Акакия Церетели (Кутаиси) – 2 250 мест.Батумский государственный университет – 2 400 мест.Горийский государственный университет – 230 мест.Телавский государственный университет имени Якоба Гогебашвили – 420 мест.Государственный университет Самцхе-Джавахети – 220 мест.Зугдидский государственный университет имени Шота Месхия – 130 мест.Что касается профильных вузов, то они готовы будут принять студентов по следующим квотам:Батумская государственная морская академия – 625 мест.Национальная академия обороны Грузии имени Давида Агмашенебели – 130 мест.Государственная художественная академия имени Аполлона Кутателадзе – 335 мест.Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – 111 мест.Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели – 169 мест.Батумский государственный университет искусств – 235 мест.Государственный университет спорта – 130 мест.По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда.Студенты, уже обучающиеся в этих вузах, продолжат свое обучение до конца курса.В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования.Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

