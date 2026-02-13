https://sputnik-georgia.ru/20260213/rechi-o-vozobnovlenii-dvizheniya-poezdov-mezhdu-gruziey-i-rossiey-net--gzhd-297127186.html

Речи о возобновлении движения поездов между Грузией и Россией нет – ГЖД

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" опровергла информацию о переговорах по восстановлению железнодорожного сообщения с Россией. Вице-премьер Алексей Оверчук накануне заявил, что ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии.Ранее председатель парламента Грузии заявил, что условием для возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией является восстановление территориальной целостности. Между тем Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси. По его словам, восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между странами представляет "жизненно важную ценность для всего региона". Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

