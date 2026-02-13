https://sputnik-georgia.ru/20260213/rechi-o-vozobnovlenii-dvizheniya-poezdov-mezhdu-gruziey-i-rossiey-net--gzhd-297127186.html
Речи о возобновлении движения поездов между Грузией и Россией нет – ГЖД
Речи о возобновлении движения поездов между Грузией и Россией нет – ГЖД
Sputnik Грузия
Условием для возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией является восстановление территориальной целостности, говорится в заявлении... 13.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-13T20:05+0400
2026-02-13T20:05+0400
2026-02-13T20:05+0400
грузия
новости
политика
фридон инджия
грузинская железная дорога
нато
абхазия
россия
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22778/92/227789207_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_b961ff07a7f1930db33f18d7900d375a.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" опровергла информацию о переговорах по восстановлению железнодорожного сообщения с Россией. Вице-премьер Алексей Оверчук накануне заявил, что ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии.Ранее председатель парламента Грузии заявил, что условием для возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией является восстановление территориальной целостности. Между тем Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси. По его словам, восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между странами представляет "жизненно важную ценность для всего региона". Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22778/92/227789207_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f014669997dad7c691bfd59b9e278361.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, фридон инджия, грузинская железная дорога, нато, абхазия, россия, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, фридон инджия, грузинская железная дорога, нато, абхазия, россия, грузино-российские отношения
Речи о возобновлении движения поездов между Грузией и Россией нет – ГЖД
Условием для возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией является восстановление территориальной целостности, говорится в заявлении предприятия
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" опровергла информацию о переговорах по восстановлению железнодорожного сообщения с Россией.
Вице-премьер Алексей Оверчук накануне заявил, что ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии.
"В "Грузинской железной дороге" разговоров о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не ведется, соответственно, для нас абсолютно непонятно, почему этот вопрос встал на повестке дня", – говорится в заявлении ГЖД.
Ранее председатель парламента Грузии заявил, что условием для возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией является восстановление территориальной целостности.
Между тем Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси.
Как заявил в беседе с Sputnik Грузия глава "Совета старейшин Самегрело", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия, диалог необходим для обсуждения ряда важных тем, таких как восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией через участок Абхазии.
По его словам, восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между странами представляет "жизненно важную ценность для всего региона".
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.