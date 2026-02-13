https://sputnik-georgia.ru/20260213/tolko-na-nashikh-usloviyakh--gruziya-pro-vosstanovlenie-zhd-soobscheniya-s-rossiey-297121265.html

Только на наших условиях – Грузия про восстановление ж/д сообщения с Россией

Только на наших условиях – Грузия про восстановление ж/д сообщения с Россией

13.02.2026

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Восстановление территориальной целостности Грузии является единственным условием для восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Вице-премьер Алексей Оверчук накануне заявил, что ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии.Ранее Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси.Как заявил в беседе с Sputnik Грузия глава "Совета старейшин Самегрело", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия, диалог необходим для обсуждения ряда важных тем, таких как восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией через участок Абхазии.По его словам, восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между странами представляет "жизненно важную ценность для всего региона".Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

