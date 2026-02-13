В Грузии с 2027 года не будет продуктов в пластике

https://sputnik-georgia.ru/20260213/v-gruzii-s-2027-goda-ne-budet-produktov-v-plastike-297129489.html

13.02.2026

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В Грузии с 1 июля 2027 года вводится запрет на производство и импорт продуктов в пластиковых упаковках, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Уже подготовлен проект постановления правительства, которым с 1 июля запрещается предприятиям общественного питания поставлять потребителям продукты питания в пластиковой упаковке. С 1 февраля 2027 года запрещается производство, импорт и размещение на рынке продуктов питания в пластиковой упаковке ", – сказал Кобахидзе. По словам Кобахидзе, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства разработало модель потребления пластика, которая балансирует, с одной стороны, охрану здоровья и окружающей среды, а с другой – экономические интересы. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. В Грузии действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

