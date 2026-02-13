https://sputnik-georgia.ru/20260213/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-rossii-zakrylos-dlya-bolshegruzov-297118653.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе России закрылось для большегрузов

Sputnik Грузия

Из-за ухудшения погодных условий на отдельных участках Военно-Грузинской дороги введены временные ограничения для большегрузного транспорта 13.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-13T10:54+0400

2026-02-13T10:54+0400

2026-02-13T11:02+0400

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), закрыто из-за снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури – Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.По информации ведомства, движение для остальных видов транспорта на участках Гудаури – Коби и Млета – Гудаури осуществляется без остановок, при этом на участке Гудаури – Коби — только через лавинозащитный тоннель.Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Новости

погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури