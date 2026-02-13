https://sputnik-georgia.ru/20260213/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-rossii-zakrylos-dlya-bolshegruzov-297118653.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе России закрылось для большегрузов
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), закрыто из-за снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури – Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.По информации ведомства, движение для остальных видов транспорта на участках Гудаури – Коби и Млета – Гудаури осуществляется без остановок, при этом на участке Гудаури – Коби — только через лавинозащитный тоннель.Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), закрыто из-за снегопада и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури – Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.
По информации ведомства, движение для остальных видов транспорта на участках Гудаури – Коби и Млета – Гудаури осуществляется без остановок, при этом на участке Гудаури – Коби — только через лавинозащитный тоннель.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.