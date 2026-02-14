https://sputnik-georgia.ru/20260214/den-vsekh-vlyublennykh-kak-etot-prazdnik-prizhilsya-v-gruzii---video-297142220.html
День всех влюбленных: как этот праздник прижился в Грузии – видео
День Святого Валентина отмечается уже более 16 веков и связан с историей о том, как священник Валентин, не страшась императорского гнева, венчал влюбленных... 14.02.2026, Sputnik Грузия
День всех влюбленных: как этот праздник прижился в Грузии – видео
18:06 14.02.2026 (обновлено: 18:50 14.02.2026)
День Святого Валентина отмечается уже более 16 веков и связан с историей о том, как священник Валентин, не страшась императорского гнева, венчал влюбленных солдат римской армии, за что был затем казнен.
В 496 году римский папа Геласий объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Против празднования этой даты в Грузии традиционно выступала Грузинская Православная церковь, а также консервативные группы. Они считали этот праздник чуждым грузинской культуре.
По их мнению, западный праздник навязывает коммерциализацию чувств и разрушает грузинские христианские традиции. Так в Грузии в 90-х появился свой День любви 15 апреля, который противопоставляли 14 февраля. Однако влюбленные продолжают с удовольствием отмечать оба праздника.