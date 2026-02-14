https://sputnik-georgia.ru/20260214/figurist-nika-egadze-zanyal-10-e-mesto-na-zimnikh-olimpiyskikh-igrakh-297135474.html
Фигурист Ника Эгадзе занял 10-е место на зимних Олимпийских играх
Фигурист Ника Эгадзе занял 10-е место на зимних Олимпийских играх
В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужской турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде завершился триумфом казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, грузинский фигурист Ника Эгадзе закончил соревнования на десятой позиции.По результатам короткой программы Шайдоров шел лишь пятым, но в произвольной выступил безупречно и по сумме двух прокатов набрал 291,58 балла, что принесло ему золото.Серебро и бронзу завоевали представители Японии – Юма Кагеяма (280,06) и Шун Сато (274,90). Американец Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ошибки в произвольной и в итоге откатился на девятое место.Напомним, правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту.
2026
Фигурист Ника Эгадзе занял 10-е место на зимних Олимпийских играх
10:58 14.02.2026 (обновлено: 11:26 14.02.2026)
В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужской турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде завершился триумфом казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, грузинский фигурист Ника Эгадзе закончил соревнования на десятой позиции.
По результатам короткой программы Шайдоров шел лишь пятым, но в произвольной выступил безупречно и по сумме двух прокатов набрал 291,58 балла, что принесло ему золото.
Серебро и бронзу завоевали представители Японии – Юма Кагеяма (280,06) и Шун Сато (274,90). Американец Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ошибки в произвольной и в итоге откатился на девятое место.
Напомним, правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту.