https://sputnik-georgia.ru/20260214/inostranets-popalsya-na-narkoprestuplenii-v-adzharii-297137257.html
Иностранец попался на наркопреступлении в Аджарии
Sputnik Грузия
Это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение 14.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина в одном из городов Аджарской автономии за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации наркотических средств. Как установило следствие, задержанный оказался гражданином Молдовы, у которого при себе и в съемной квартире оказалось большое количество метадона – 61 упаковка. Также в доме у задержанного полиция обнаружила средства для расфасовки наркотиков. Гражданин Молдовы обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина в одном из городов Аджарской автономии за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации наркотических средств.
Как установило следствие, задержанный оказался гражданином Молдовы, у которого при себе и в съемной квартире оказалось большое количество метадона – 61 упаковка. Также в доме у задержанного полиция обнаружила средства для расфасовки наркотиков.
Гражданин Молдовы обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации.
Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению.
Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.