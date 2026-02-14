https://sputnik-georgia.ru/20260214/inostranets-popalsya-na-narkoprestuplenii-v-adzharii-297137257.html

Иностранец попался на наркопреступлении в Аджарии

Иностранец попался на наркопреступлении в Аджарии

Sputnik Грузия

Это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение 14.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-14T14:15+0400

2026-02-14T14:15+0400

2026-02-14T14:15+0400

наркоторговля

наркополитика

наркопреступления в грузии

наркотики

происшествия

грузия

новости

аджария

молдова

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина в одном из городов Аджарской автономии за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации наркотических средств. Как установило следствие, задержанный оказался гражданином Молдовы, у которого при себе и в съемной квартире оказалось большое количество метадона – 61 упаковка. Также в доме у задержанного полиция обнаружила средства для расфасовки наркотиков. Гражданин Молдовы обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркоторговля, наркополитика, наркопреступления в грузии, наркотики, происшествия, грузия, новости, аджария, молдова