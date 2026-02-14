Иностранец задержан в Грузии за продажу контрафактного алкоголя

https://sputnik-georgia.ru/20260214/inostranets-zaderzhan-v-gruzii-za-prodazhu-kontrafaktnogo-alkogolya-297139923.html
Задержанному грозит от 6 до 8 лет тюрьмы за незаконную реализацию товара без акцизной марки в крупном размере 14.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала иностранного гражданина за продажу контрабандного алкоголя, говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, гражданин России продавал в стране алкогольный напиток BELUGA, который в Грузии в обязательном порядке облагается акцизом. Мужчину взяли с поличным – после продажи партии безакцизной водки. Теперь задержанному грозит от 6 до 8 лет тюрьмы за незаконную реализацию акцизного товара без акцизной марки в крупном размере. Любой алкоголь и табачные изделия, предназначенные для реализации, подлежат обложению акцизом. Грузия не запрещает ввозить алкоголь и сигареты без акциза, но в ограниченном количестве и для личного потребления. Продажа безакцизных товаров является в Грузии преступлением. Следственная служба Минфина страны периодически проводит анонимные проверки для выявления нарушителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
