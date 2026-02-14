https://sputnik-georgia.ru/20260214/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-fevralya-2026-297130119.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 февраля 2026

По православному церковному календарю 14 февраля отмечают день памяти святых Трифона, Перпетуи, Сатира, Филицитаты, Ревоката, Саторнила, Секунда, Петра... 14.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ТрифонВ церковном календаре 14 февраля поминают мученика Трифона, пострадавшего за веру во время правления императора Декия (249-251).Родился будущий святой в селении Кампсада неподалеку от города Апамеи во Фригии (одна из областей Малой Азии).Господь с юных лет одарил Трифона силой исцелять различные болезни и изгонять бесов. Особенно прославился святой после того, как изгнал беса из дочери римского императора Гордиана (238-244).Однажды святой спас от голода жителей родного села. Силой молитвы он заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.Помогал мученик всем безвозмездно, взамен требуя лишь веры в Христа, благодатью которого исцелял.Когда император Декий вступил на царский престол, эпарху Акилину донесли, что святой Трифон, смело проповедуя, многих обращает в христианскую веру.Мученика схватили и подвергли жестоким пыткам, которые он перенес мужественно, не издавав ни единого стона. Когда все усилия палачей оказались тщетными, его приговорили к смерти.Святой Трифон перед казнью, молитвенно благодарив Господа, укрепившего его в страданиях, испросил у Него особую благодать для тех, кто будет призывать на помощь его имя.Мученик скончался прежде, чем воины занесли меч над его головой. Произошло это в городе Никее в 250 году.Святые мученикиПо церковному календарю 14 февраля поминают мучеников Перпетую, Сатира, Филицитату, Ревоката, Саторнила и Секунда, пострадавших за веру в начале III века.Происходила Перпетуя из рода патрициев и жила в Карфагене. Овдовев в 22 года, она, уверовав в Спасителя, тайно от своего отца-язычника крестилась и приняла мученическую смерть вместе со своим братом Сатиром, служанкой Филицитатой и молодыми исповедниками Ревокатом, Саторнилом и Секундом.Святая Перпетуя, несмотря на уговоры отца, взывавшего к ее материнскому чувству, ради Жизни Небесной преодолела земную привязанность к своему грудному младенцу.Юноша Секунд скончался в темнице, а остальных мучеников отдали на растерзание хищникам. Когда звери осужденных не коснулись, их зарубили мечом. Произошло это примерно в 203-м.Петр ГалатийскийПо церковному календарю 14 февраля поминают преподобного Петра Галатийского.Стремясь к духовной жизни, будущий святой покинул родительский дом в девять лет и отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию. Затворившись в пещере, он предался молитвам и строгому воздержанию, принимая хлеб и воду только через день.За благочестивую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворений: исцелять болезни и изгонять бесов. Скончался святой примерно в 429 году. Ему было 99 лет.ВендимианПо церковному календарю 14 февраля поминают преподобного Вендиамина.Родился будущий святой в Мизии. В молодости Вендиамин был учеником преподобного Авксентия, одного из отцов IV Вселенского Собора.Поселившись в монастыре, основанном святым Авксентием на горе Оксии недалеко от Халкидона (Малая Азия), он провел 42 года в посте и молитве в келье своего учителя. За подвиги Господь наградил преподобного даром исцелений. Скончался святой примерно в 512-м.ИмениныПо церковному календарю 14 февраля именины отмечают Василий, Гавриил, Николай, Давид, Петр, Семен, Трифон и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

