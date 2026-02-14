https://sputnik-georgia.ru/20260214/koreyskiy-loukoster-svyazhet-seul-s-tbilisi-297138770.html
Корейский лоукостер свяжет Сеул с Тбилиси
Корейский лоукостер свяжет Сеул с Тбилиси
Всего запланировано восемь рейсов между столицами двух стран 14.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Корейский лоукостер T'way Air планирует выполнять прямые нерегулярные (чартерные) рейсы между Сеулом и Тбилиси, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.Согласно заявке, поданной в ведомство, рейсы будут выполняться в течение летнего навигационного сезона 2026 года, а именно с 24 апреля по 16 октября, на самолетах Airbus A330 и Boeing B777. Всего запланировано восемь рейсов между столицами двух стран. Ранее, в 2024-2025 годах, сезонные нерегулярные рейсы между Грузией и Южной Кореей также выполнялись компанией Korean Air. В 2024 году воздушным путем между двумя странами было перевезено 1077 пассажиров, а в 2025 году – 2233 пассажира. Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов.
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Корейский лоукостер T’way Air планирует выполнять прямые нерегулярные (чартерные) рейсы между Сеулом и Тбилиси, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Согласно заявке, поданной в ведомство, рейсы будут выполняться в течение летнего навигационного сезона 2026 года, а именно с 24 апреля по 16 октября, на самолетах Airbus A330 и Boeing B777. Всего запланировано восемь рейсов между столицами двух стран.
Ранее, в 2024-2025 годах, сезонные нерегулярные рейсы между Грузией и Южной Кореей также выполнялись компанией Korean Air. В 2024 году воздушным путем между двумя странами было перевезено 1077 пассажиров, а в 2025 году – 2233 пассажира.
Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов.