Национальный день вина учредили в Грузии

ЮНЕСКО внесла грузинский способ выдержки вина в квеври в список неприкасаемого культурного наследия человечества 14.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии учредило новый праздник, Национальный день вина – он будет отмечаться ежегодно 8 мая, но не будет официальным выходным днем, говорится в распоряжении кабинета министров. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства. На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

