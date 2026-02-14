Национальный день вина учредили в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260214/natsionalnyy-den-vina-uchredili-v-gruzii--297137403.html
15:36 14.02.2026 (обновлено: 16:09 14.02.2026)
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии учредило новый праздник, Национальный день вина – он будет отмечаться ежегодно 8 мая, но не будет официальным выходным днем, говорится в распоряжении кабинета министров.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства. На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.