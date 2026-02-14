https://sputnik-georgia.ru/20260214/nichego-osobennogo-v-gruzii-prokommentirovali-perestanovki-v-dipvedomstve-estonii-297138315.html

"Ничего особенного": в Грузии прокомментировали перестановки в дипведомстве Эстонии

14.02.2026

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Назначение и перемещение дипломатических представителей является прерогативой каждой страны, заявили грузинские власти, комментируя решение внешнеполитического ведомства Эстонии направить своего дипломата из Тбилиси в Ереван.МИД Эстонии решил перевести своего посла Марге Мардисалу-Кахар, аккредитованную в Грузии и Армении, из Тбилиси в Ереван и прекратить ее работу в Грузии. В эстонском ведомстве пояснили, что решение связано с "охлаждением отношений с грузинским руководством и параллельным углублением сотрудничества с Арменией".По ее словам, в смене посла Эстонии в Грузии "нет ничего особенного", если эстонская сторона сама не придает этому какого-либо значения. "У нас тоже есть определенные потребности, часто происходит смена дипломатов, кое-где посольства функционируют часто и без посла. В этом тоже нет ничего особенного, если эстонская сторона сама не придает этому какого-либо особого значения", – отметила Бочоришвили. А вот депутат парламента Грузии Давид Матикашвили хоть и тоже не видит ничего особенного в переводе посла, отмечает, что все-таки "есть вопросы к отношениям Грузии и Эстонии". "Вопрос перевода посла – это дело Эстонии, у нас своя повестка дня. В этих отношениях вопросительных знаков очень много: что мы такого сделали Эстонии, что у них такие агрессивные и антигрузинские настроение и действия?" – говорит Матикашвили. Почему посла перевели?В МИД Эстонии заявили, что Таллинн на протяжении многих лет поддерживал евроатлантический курс Грузии. Одновременно в МИД подчеркнули, что диалог с Арменией развивается последовательно и по нарастающей. Этому способствовали визиты на уровне глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств. В Таллинне связывают позитивную динамику с активизацией контактов Еревана с Евросоюзом и началом процесса нормализации отношений с Азербайджаном. Марге Мардисалу-Кахар завершит работу в Тбилиси 10 марта. До назначения нового главы дипмиссии обязанности будет исполнять временный поверенный Гита Калмет. Сроки назначения преемника пока не уточняются. Напомним, посольство Эстонии в Грузии действует с 2006 года, грузинская дипмиссия в Таллинне – с 2007-го. В настоящее время у Тбилиси нет назначенного посла в Эстонии.Отношения Грузии и ЭстонииВласти Эстонии часто критиковали правящую партию Грузии наравне с другими странами ЕС за принятия ряда законов, в том числе закона "О прозрачности иностранного влияния". Эстония 8 мая 2025 года ввела визовый режим для граждан Грузии – владельцев дипломатических и служебных паспортов. Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это еще один шаг, демонстрирующий, что международное сообщество, включая ЕС, не согласны с репрессиями со стороны "Грузинской мечты" в отношении гражданского общества, протестующих и представителей СМИ. В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Уже в марте 2025 года эти страны расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

