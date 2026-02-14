"Ничего особенного": в Грузии прокомментировали перестановки в дипведомстве Эстонии

Грузия
16:37 14.02.2026
© Estonian Embassy in Tbilisi Посол Эстории в Тбилиси Марге Мардисалу-Кахар
Посол Эстории в Тбилиси Марге Мардисалу-Кахар - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2026
© Estonian Embassy in Tbilisi
МИД Эстонии решил перевести посла Марге Мардисалу-Кахар из Тбилиси в Ереван
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Назначение и перемещение дипломатических представителей является прерогативой каждой страны, заявили грузинские власти, комментируя решение внешнеполитического ведомства Эстонии направить своего дипломата из Тбилиси в Ереван.
МИД Эстонии решил перевести своего посла Марге Мардисалу-Кахар, аккредитованную в Грузии и Армении, из Тбилиси в Ереван и прекратить ее работу в Грузии. В эстонском ведомстве пояснили, что решение связано с "охлаждением отношений с грузинским руководством и параллельным углублением сотрудничества с Арменией".

"Министерства иностранных дел могут по своему усмотрению переводить послов с одной должности на другую", – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, в смене посла Эстонии в Грузии "нет ничего особенного", если эстонская сторона сама не придает этому какого-либо значения.
"У нас тоже есть определенные потребности, часто происходит смена дипломатов, кое-где посольства функционируют часто и без посла. В этом тоже нет ничего особенного, если эстонская сторона сама не придает этому какого-либо особого значения", – отметила Бочоришвили.
А вот депутат парламента Грузии Давид Матикашвили хоть и тоже не видит ничего особенного в переводе посла, отмечает, что все-таки "есть вопросы к отношениям Грузии и Эстонии".
"Вопрос перевода посла – это дело Эстонии, у нас своя повестка дня. В этих отношениях вопросительных знаков очень много: что мы такого сделали Эстонии, что у них такие агрессивные и антигрузинские настроение и действия?" – говорит Матикашвили.

Почему посла перевели?

В МИД Эстонии заявили, что Таллинн на протяжении многих лет поддерживал евроатлантический курс Грузии.

Однако, как отмечается в заявлении, на фоне "систематического отдаления грузинских властей от демократических принципов" поддержка государственных институтов страны больше не входит в число внешнеполитических приоритетов Эстонии. При этом неизменной остается позиция по поддержке территориальной целостности Грузии.

Одновременно в МИД подчеркнули, что диалог с Арменией развивается последовательно и по нарастающей. Этому способствовали визиты на уровне глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств.
В Таллинне связывают позитивную динамику с активизацией контактов Еревана с Евросоюзом и началом процесса нормализации отношений с Азербайджаном. Марге Мардисалу-Кахар завершит работу в Тбилиси 10 марта. До назначения нового главы дипмиссии обязанности будет исполнять временный поверенный Гита Калмет. Сроки назначения преемника пока не уточняются.
После ротации дипломат продолжит карьеру в статусе посла в Армении. В марте Эстония намерена открыть там собственное посольство – решение о создании представительства в Ереване было принято правительством в ноябре прошлого года.
Напомним, посольство Эстонии в Грузии действует с 2006 года, грузинская дипмиссия в Таллинне – с 2007-го. В настоящее время у Тбилиси нет назначенного посла в Эстонии.

Отношения Грузии и Эстонии

Власти Эстонии часто критиковали правящую партию Грузии наравне с другими странами ЕС за принятия ряда законов, в том числе закона "О прозрачности иностранного влияния".
Эстония 8 мая 2025 года ввела визовый режим для граждан Грузии – владельцев дипломатических и служебных паспортов. Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это еще один шаг, демонстрирующий, что международное сообщество, включая ЕС, не согласны с репрессиями со стороны "Грузинской мечты" в отношении гражданского общества, протестующих и представителей СМИ.
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Уже в марте 2025 года эти страны расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны.
Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
