Переговоры по Украине и будущее Европы: о чем говорил Рубио на Мюнхенской конференции?

Вашингтон делает все возможное, чтобы как-то повлиять на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, заявил госсекретарь США 14.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Государственный секретарь США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — Марко Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине, оценил миграционный кризис на Западе, идею глобализации и озвучил цель отношений с Китаем. Мирные переговоры В данное время Вашингтон делает все возможное, чтобы как-то повлиять на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, заявил он.При этом остались наиболее сложные темы, работа по которым продолжается, отметил он. Новый раунд переговоров пройдет во вторник, состав участников может отличаться от предыдущей встречи. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия. "Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми"? — сказал госсекретарь. В то же время программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, Штаты не приостановили инициативы в этой сфере. Будущее Европы и массовая миграцияРазногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее, заявил Марко Рубио.Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе. "Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", — утверждает Рубио. Критика глобализации Запада Западным странам не нужно отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании, считает Марко Рубио.По словам Рубио, Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться. Говоря о роли ООН, госсекретарь США отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Отношения США с Китаем Вашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир, заявил Марко Рубио. США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения, отметил он, добавив, что взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода. Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на ней выступал вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

