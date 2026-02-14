https://sputnik-georgia.ru/20260214/pravitelstvo-gruzii-obnaroduet-issledovanie-rynka-truda-v-blizhayshee-vremya--297144170.html
Правительство Грузии обнародует исследование рынка труда в ближайшее время
Правительство Грузии обнародует исследование рынка труда в ближайшее время
В стране на фоне скандалов проходит масштабная реформа образования
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии планирует в ближайшее время обнародовать исследование рынка труда, которое стало основой для реформы вузов в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе дебатов на телеканале Imedi. Власти обнородовали на этой неделе число мест в государственных университетах Грузии. Несмотря на увеличение общего числа мест в грузинских вузах, число мест по ряду специальностей значительно сократилось. "Мы в ближайшее время проведем презентацию исследования рынка труда", — пообщеал премьер. По его словам, исследование охватывает десять крупных направлений. "Так как исследование было ориентировано на широкие направления, там могут быть неточности. Поэтому мы открыты к дискуссии, чтобы обсудить конкретные специальности и требования", — пояснил Кобахидзе. В частности, на дебатах телеканала "Имеди" глава грузинского правительства и министр образования Гиви Миканадзе встретились с представителями университетов страны. Разговор шел о целях и необходимости реформы, об исследовании рынка, на основе которого и построена сама реформа, о низком качестве обучения, о том, что грузинские вузы систематически не входят в топовые мировые рейтинги или занимают в них последние места, а также об автономии вузов и принципе "один город — один факультет". Сторонам по итогу выступлений не удалось основательно обсудить ни одного вопроса. К примеру, позиция представителей вузов заключалась в том, что перенос факультетов из Тбилиси в другие города неприемлем, а такое суждение оказалось неприемлемым для премьер-министра. "Вы не можете представить ни одного аргумента против", — все время парировал Кобахидзе. Между тем оппоненты премьера заявляли, что после утверждения новой реформы образования, которая, по их мнению, противоречит логике, "дискуссия о ней уже не имеет смысла". К слову, дебаты прошли в рамках инициативы премьер-министра Грузии возродить культуру дискуссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
