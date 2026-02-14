https://sputnik-georgia.ru/20260214/rostu-eksporta-sposobstvuyut-resheniya-pravitelstva--zamglavy-minekomiki-297131554.html
Росту экспорта способствуют решения правительства – замглавы Минэкомики
Росту экспорта способствуют решения правительства – замглавы Минэкомики
Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года 14.02.2026
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Положительным показателям экспорта способствуют решения правительства, принятые в последние годы, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. Экспорт в январе 2026 года составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с январем 2025 года. По его словам, Грузия заключила соглашения о свободной торговле. "Эти соглашения дали нам возможность более конкурентоспособно размещать нашу продукцию на этих международных рынках. Важно и следует подчеркнуть, что 95% наших торговых партнеров приходятся именно на те рынки, с которыми у нас есть соглашения о свободной торговле", – сказал Арвеладзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 1,1 миллиарда долларов, что на 34,5% меньше данных за январь 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 636,6 миллиона долларов, что на 51% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Положительным показателям экспорта способствуют решения правительства, принятые в последние годы, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.
Экспорт в январе 2026 года составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с январем 2025 года.
"По данным на январь 2026 года, у нас двузначный 19-процентный рост экспорта, что важно с точки зрения диверсификации наших экспортных рынков и размещения экспортной продукции на международных рынках. Важно, что этому способствуют решения, которые правительство принимало в последние годы в отношении торговых партнеров", – заявил Арвеладзе.
По его словам, Грузия заключила соглашения о свободной торговле.
"Эти соглашения дали нам возможность более конкурентоспособно размещать нашу продукцию на этих международных рынках. Важно и следует подчеркнуть, что 95% наших торговых партнеров приходятся именно на те рынки, с которыми у нас есть соглашения о свободной торговле", – сказал Арвеладзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 1,1 миллиарда долларов, что на 34,5% меньше данных за январь 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 636,6 миллиона долларов, что на 51% меньше аналогичного показателя прошлого года.