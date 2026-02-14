Грузия
Стабильная Грузия в эпохе перемен – послания главы МИД на Мюнхенской конференции
Стабильная Грузия в эпохе перемен – послания главы МИД на Мюнхенской конференции
На фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, заявила глава внешнеполитического ведомства 14.02.2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133594_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_882cb37e544efda8bb4164f4501db929.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Стабильность Грузии, у которой стратегические отношения с соседями, особенно важна в эпоху перемен в мире, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на одной из панелей Мюнхенской конференции. Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходит с 13 по 15 февраля, – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Грузию в 2026 году на форуме представляет глава МИД. "Мы живем во время перемен, что делает наш регион еще более важным. Если мы посмотрим на вопрос взаимосвязанности, то увидим, что происходит вокруг нас, и поймем, что это критически важный вопрос", – сказала Бочоришвили. По ее словам, на фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, в том числе с Евросоюзом, Китаем и странами Центральной Азии, Объединенными Арабскими Эмиратами. "Грузия открыта для новых проектов, тем более что Евросоюз смотрит в разных направлениях на Черное море. С нашей перспективы очень важны отношения с Румынией, Болгарией, и мы рассматриваем создание Черноморского кабеля, который свяжет наш регион с Европой, так же как для энергетической безопасности Европы очень важно сотрудничество в сфере энергетики с Азербайджаном", – заявила Бочоришвили. В ходе конференции Мака Бочоришвили планирует провести встречи с коллегами – министрами иностранных дел разных стран, а также представителями международных организаций. В 2026 году Мюнхенская конференция собрала политиков, экспертов и представителей международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной безопасности, международной политики и актуальных геополитических вызовов.
Стабильная Грузия в эпохе перемен – послания главы МИД на Мюнхенской конференции

10:52 14.02.2026 (обновлено: 11:05 14.02.2026)
На фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, заявила глава внешнеполитического ведомства
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Стабильность Грузии, у которой стратегические отношения с соседями, особенно важна в эпоху перемен в мире, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на одной из панелей Мюнхенской конференции.
Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходит с 13 по 15 февраля, – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Грузию в 2026 году на форуме представляет глава МИД.
"Мы живем во время перемен, что делает наш регион еще более важным. Если мы посмотрим на вопрос взаимосвязанности, то увидим, что происходит вокруг нас, и поймем, что это критически важный вопрос", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, на фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, в том числе с Евросоюзом, Китаем и странами Центральной Азии, Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Грузия открыта для новых проектов, тем более что Евросоюз смотрит в разных направлениях на Черное море. С нашей перспективы очень важны отношения с Румынией, Болгарией, и мы рассматриваем создание Черноморского кабеля, который свяжет наш регион с Европой, так же как для энергетической безопасности Европы очень важно сотрудничество в сфере энергетики с Азербайджаном", – заявила Бочоришвили.
В ходе конференции Мака Бочоришвили планирует провести встречи с коллегами – министрами иностранных дел разных стран, а также представителями международных организаций.
В 2026 году Мюнхенская конференция собрала политиков, экспертов и представителей международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной безопасности, международной политики и актуальных геополитических вызовов.
