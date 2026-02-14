https://sputnik-georgia.ru/20260214/stabilnaya-gruziya-v-epokhu-peremen--poslaniya-glavy-mid-na-myunkhenskoy-konferentsii-297133903.html

Стабильная Грузия в эпохе перемен – послания главы МИД на Мюнхенской конференции

Стабильная Грузия в эпохе перемен – послания главы МИД на Мюнхенской конференции

Sputnik Грузия

На фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, заявила глава внешнеполитического ведомства 14.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-14T10:52+0400

2026-02-14T10:52+0400

2026-02-14T11:05+0400

грузия

политика

новости

черное море

китай

европа

мака бочоришвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133594_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_882cb37e544efda8bb4164f4501db929.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Стабильность Грузии, у которой стратегические отношения с соседями, особенно важна в эпоху перемен в мире, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на одной из панелей Мюнхенской конференции. Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходит с 13 по 15 февраля, – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Грузию в 2026 году на форуме представляет глава МИД. "Мы живем во время перемен, что делает наш регион еще более важным. Если мы посмотрим на вопрос взаимосвязанности, то увидим, что происходит вокруг нас, и поймем, что это критически важный вопрос", – сказала Бочоришвили. По ее словам, на фоне региональных вызовов Грузия гордится тем, что она стабильная страна с 16 соглашениями о свободной торговле, в том числе с Евросоюзом, Китаем и странами Центральной Азии, Объединенными Арабскими Эмиратами. "Грузия открыта для новых проектов, тем более что Евросоюз смотрит в разных направлениях на Черное море. С нашей перспективы очень важны отношения с Румынией, Болгарией, и мы рассматриваем создание Черноморского кабеля, который свяжет наш регион с Европой, так же как для энергетической безопасности Европы очень важно сотрудничество в сфере энергетики с Азербайджаном", – заявила Бочоришвили. В ходе конференции Мака Бочоришвили планирует провести встречи с коллегами – министрами иностранных дел разных стран, а также представителями международных организаций. В 2026 году Мюнхенская конференция собрала политиков, экспертов и представителей международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной безопасности, международной политики и актуальных геополитических вызовов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

китай

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, черное море, китай, европа, мака бочоришвили, мид грузии