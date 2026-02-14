https://sputnik-georgia.ru/20260214/vashington-napravit-uitkoffa-i-kushnera-na-peregovory-po-ukraine-297140266.html

Вашингтон направит Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Украине

Вашингтон направит Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Украине

Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Переговоры по урегулированию конфликта в Украине в Женеве пройдут при участии спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля. Встреча состоится в Женеве с участием делегаций России, США и Украины.Рубио уточнил, что американскую сторону будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.Ранее глава Госдепартамента допускал возможные изменения в составе участников предстоящей встречи. По его словам, сторонам удалось сократить список разногласий, однако наиболее сложные вопросы остаются на повестке и требуют дальнейшей работы.Первые трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся там же 4-5 февраля. Обе встречи проходили в закрытом формате, без участия прессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

