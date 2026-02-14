https://sputnik-georgia.ru/20260214/vashington-napravit-uitkoffa-i-kushnera-na-peregovory-po-ukraine-297140266.html
Вашингтон направит Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Украине
Вашингтон направит Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Украине
Sputnik Грузия
Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля 14.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-14T20:10+0400
2026-02-14T20:10+0400
2026-02-14T20:10+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
новости
в мире
сша
женева
джаред кушнер
марко рубио
дональд трамп
госдепартамент сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297140245_0:199:3185:1992_1920x0_80_0_0_d4ec4d80e682020bd6ad62faa9d67106.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Переговоры по урегулированию конфликта в Украине в Женеве пройдут при участии спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля. Встреча состоится в Женеве с участием делегаций России, США и Украины.Рубио уточнил, что американскую сторону будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.Ранее глава Госдепартамента допускал возможные изменения в составе участников предстоящей встречи. По его словам, сторонам удалось сократить список разногласий, однако наиболее сложные вопросы остаются на повестке и требуют дальнейшей работы.Первые трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся там же 4-5 февраля. Обе встречи проходили в закрытом формате, без участия прессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297140245_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_853524ba93b82ceec552d8b46ce94bf7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, новости, в мире, сша, женева, джаред кушнер, марко рубио, дональд трамп, госдепартамент сша
украина, обострение ситуации вокруг украины, новости, в мире, сша, женева, джаред кушнер, марко рубио, дональд трамп, госдепартамент сша
Вашингтон направит Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Украине
Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Переговоры по урегулированию конфликта в Украине в Женеве пройдут при участии спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Очередной раунд консультаций запланирован на вторник, 17 февраля. Встреча состоится в Женеве с участием делегаций России, США и Украины.
Рубио уточнил, что американскую сторону будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.
"Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи", – сказал Рубио в интервью телеканалу Блумберг Телевижн.
Ранее глава Госдепартамента допускал возможные изменения в составе участников предстоящей встречи. По его словам, сторонам удалось сократить список разногласий, однако наиболее сложные вопросы остаются на повестке и требуют дальнейшей работы.
Первые трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся там же 4-5 февраля. Обе встречи проходили в закрытом формате, без участия прессы.