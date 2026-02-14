https://sputnik-georgia.ru/20260214/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-sokraschaetsya--dannye-statistiki-297131695.html

Внешняя торговля Грузии сокращается – данные статистики

Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 9% больше по сравнению с январем 2025 года

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 1,1 миллиарда долларов, что на 34,5% меньше данных за январь 2025 года. Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 9% больше по сравнению с январем 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 636,6 миллиона долларов, что на 51% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов. В 2025 году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 11,2 миллиарда долларов, что на 8,8% больше показателя 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

