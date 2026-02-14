https://sputnik-georgia.ru/20260214/zelenskiy-oskorbil-orbana-v-pryamom-efire-i-poluchil-otvet--297140891.html

Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире и получил ответ

Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире и получил ответ

Sputnik Грузия

Премьер-министр Венгрии быстро отреагировал на слова Зеленского 14.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-14T17:42+0400

2026-02-14T17:42+0400

2026-02-14T18:03+0400

обострение ситуации вокруг украины

венгрия

украина

политика

в мире

новости

виктор орбан

владимир зеленский

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/14/292197689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0eb1cde52fcb140f22120ea489b19b4e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности."Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", – сказал он.Премьер-министр Венгрии быстро отреагировал на слова Зеленского. В соцсети X Виктор Орбан написал:"Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, венгрия, украина, политика, в мире, новости, виктор орбан, владимир зеленский