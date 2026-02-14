Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире и получил ответ

https://sputnik-georgia.ru/20260214/zelenskiy-oskorbil-orbana-v-pryamom-efire-i-poluchil-otvet--297140891.html
Премьер-министр Венгрии быстро отреагировал на слова Зеленского 14.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-14T17:42+0400
2026-02-14T17:42+0400
2026-02-14T18:03+0400
обострение ситуации вокруг украины
венгрия
украина
политика
в мире
новости
виктор орбан
владимир зеленский
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности."Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", – сказал он.Премьер-министр Венгрии быстро отреагировал на слова Зеленского. В соцсети X Виктор Орбан написал:"Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза".
венгрия
украина
обострение ситуации вокруг украины, венгрия, украина, политика, в мире, новости, виктор орбан, владимир зеленский
17:42 14.02.2026 (обновлено: 18:03 14.02.2026)
Премьер-министр Венгрии быстро отреагировал на слова Зеленского
