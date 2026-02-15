https://sputnik-georgia.ru/20260215/297148384.html
Побег из парилки и поцелуй Буренки: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-15T13:21+0400
2026-02-15T13:21+0400
2026-02-15T14:09+0400
13:21 15.02.2026 (обновлено: 14:09 15.02.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Южнокорейская спортсменка Хон Суджун начинает тренировку по скелетону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года, Италия.
© REUTERS Ints Kalnins
Люди бегут во время Европейского саунного марафона в Эстонии.
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Майк Тейлор из фермы Balrownie Farms позволяет Эчанн Буидхе облизать хайлендских коров во время подготовки к 135-й ежегодной весенней распродаже, Шотландия.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Участник горнолыжного фестиваля "Крутой спуск. Кремль" выступает на трассе у стен Казанского кремля.
© Getty Images / Kate Green
Общий вид во время фотосессии к выставке "Внутри Aardman: Уоллес и Громит и друзья" в Молодежном музее Виктории и Альберта в Лондоне.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang
Туристы наблюдают за парадом пингвинов в Харбинском полярном парке, Китай.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная выставка "Казань Агро".
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Команда "Крутые 90-е" на одноименных санках участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане.
© REUTERS Claudia Greco
Каори Сакамото из Японии реагирует вместе со своей командой после выступления в произвольной программе женского одиночного катания, Италия
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСобака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
