Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260215/297148384.html
Побег из парилки и поцелуй Буренки: самые смешные фото недели
Побег из парилки и поцелуй Буренки: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-15T13:21+0400
2026-02-15T14:09+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0f/297148562_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_d34b761efa970df66aeada980dd67e62.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0f/297148562_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e40722001ce034aedb6a9edd1c7975b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Побег из парилки и поцелуй Буренки: самые смешные фото недели

13:21 15.02.2026 (обновлено: 14:09 15.02.2026)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Южнокорейская спортсменка Хон Суджун начинает тренировку по скелетону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года, Италия.

Южнокорейская спортсменка Хон Суджун начинает тренировку по скелетону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года, Италия. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Южнокорейская спортсменка Хон Суджун начинает тренировку по скелетону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года, Италия.

© REUTERS Ints Kalnins

Люди бегут во время Европейского саунного марафона в Эстонии.

Люди бегут во время Европейского саунного марафона в Эстонии. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Ints Kalnins

Люди бегут во время Европейского саунного марафона в Эстонии.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

Майк Тейлор из фермы Balrownie Farms позволяет Эчанн Буидхе облизать хайлендских коров во время подготовки к 135-й ежегодной весенней распродаже, Шотландия.

Майк Тейлор из фермы Balrownie Farms позволяет Эчанн Буидхе облизать хайлендских коров во время подготовки к 135-й ежегодной весенней распродаже, Шотландия. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

Майк Тейлор из фермы Balrownie Farms позволяет Эчанн Буидхе облизать хайлендских коров во время подготовки к 135-й ежегодной весенней распродаже, Шотландия.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Участник горнолыжного фестиваля "Крутой спуск. Кремль" выступает на трассе у стен Казанского кремля.

Участник горнолыжного фестиваля &quot;Крутой спуск. Кремль&quot; выступает на трассе у стен Казанского кремля. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк

Участник горнолыжного фестиваля "Крутой спуск. Кремль" выступает на трассе у стен Казанского кремля.

© Getty Images / Kate Green

Общий вид во время фотосессии к выставке "Внутри Aardman: Уоллес и Громит и друзья" в Молодежном музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Общий вид во время фотосессии к выставке &quot;Внутри Aardman: Уоллес и Громит и друзья&quot; в Молодежном музее Виктории и Альберта в Лондоне. - Sputnik Грузия
5/10
© Getty Images / Kate Green

Общий вид во время фотосессии к выставке "Внутри Aardman: Уоллес и Громит и друзья" в Молодежном музее Виктории и Альберта в Лондоне.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

Туристы наблюдают за парадом пингвинов в Харбинском полярном парке, Китай.

Туристы наблюдают за парадом пингвинов в Харбинском полярном парке, Китай. - Sputnik Грузия
6/10
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

Туристы наблюдают за парадом пингвинов в Харбинском полярном парке, Китай.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная выставка "Казань Агро".
Сельскохозяйственная выставка Казань Агро, Россия - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Сельскохозяйственная выставка "Казань Агро".
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Команда "Крутые 90-е" на одноименных санках участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане.

Команда &quot;Крутые 90-е&quot; на одноименных санках участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк

Команда "Крутые 90-е" на одноименных санках участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш в Татарстане.

© REUTERS Claudia Greco

Каори Сакамото из Японии реагирует вместе со своей командой после выступления в произвольной программе женского одиночного катания, Италия

Каори Сакамото из Японии реагирует вместе со своей командой после выступления в произвольной программе женского одиночного катания, Италия - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Claudia Greco

Каори Сакамото из Японии реагирует вместе со своей командой после выступления в произвольной программе женского одиночного катания, Италия

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСобака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
Собака-робот на сельскохозяйственной выставке Казань Агро, Россия - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Собака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0