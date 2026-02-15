Арест по делу о давлении на несовершеннолетнего в Грузии: сотрудник МВД взят под стражу

https://sputnik-georgia.ru/20260215/arest-po-delu-o-davlenii-na-nesovershennoletnego-v-gruzii-sotrudnik-mvd-vzyat-pod-strazhu-297155684.html

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии Лука Хурцилава, обвиняемый в превышении служебными полномочиями в отношении несовершеннолетнего, останется на время следствия в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре. Решение о мере пресечения было принято Тбилисским городским судом в воскресенье, 15 февраля. Как заявил прокурор, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. По его словам, суд согласился с доводами прокуратуры. Следствие проверяет возможную причастность других сотрудников полиции к этому преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения всех доказательств им будет дана соответствующая правовая оценка. В свою очередь защита считает решение суда необоснованным. По словам адвоката, его подзащитный Лука Хурцилава признал вину, раскаивается и добровольно явился в полицию. По версии прокуратуры, сотрудник МВД без законных на то оснований потребовал от несовершеннолетнего разблокировать мобильный телефон для проверки его содержимого. После отказа подростка, как утверждает следствие, обвиняемый оскорбил его, пригрозил задержанием и попытался силой разблокировать устройство. По словам несовершеннолетнего, он также подвергся физическому насилию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

