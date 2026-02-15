https://sputnik-georgia.ru/20260215/arest-po-delu-o-davlenii-na-nesovershennoletnego-v-gruzii-sotrudnik-mvd-vzyat-pod-strazhu-297155684.html
Арест по делу о давлении на несовершеннолетнего в Грузии: сотрудник МВД взят под стражу
Арест по делу о давлении на несовершеннолетнего в Грузии: сотрудник МВД взят под стражу
15.02.2026
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии Лука Хурцилава, обвиняемый в превышении служебными полномочиями в отношении несовершеннолетнего, останется на время следствия в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре. Решение о мере пресечения было принято Тбилисским городским судом в воскресенье, 15 февраля. Как заявил прокурор, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. По его словам, суд согласился с доводами прокуратуры. Следствие проверяет возможную причастность других сотрудников полиции к этому преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения всех доказательств им будет дана соответствующая правовая оценка. В свою очередь защита считает решение суда необоснованным. По словам адвоката, его подзащитный Лука Хурцилава признал вину, раскаивается и добровольно явился в полицию. По версии прокуратуры, сотрудник МВД без законных на то оснований потребовал от несовершеннолетнего разблокировать мобильный телефон для проверки его содержимого. После отказа подростка, как утверждает следствие, обвиняемый оскорбил его, пригрозил задержанием и попытался силой разблокировать устройство. По словам несовершеннолетнего, он также подвергся физическому насилию.
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии Лука Хурцилава, обвиняемый в превышении служебными полномочиями в отношении несовершеннолетнего, останется на время следствия в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре.
Решение о мере пресечения было принято Тбилисским городским судом в воскресенье, 15 февраля.
Как заявил прокурор, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. По его словам, суд согласился с доводами прокуратуры.
"В течение нескольких дней были получены прямые доказательства. Следственные действия продолжаются. Подсудимый признал вину", – отметил прокурор.
Следствие проверяет возможную причастность других сотрудников полиции к этому преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения всех доказательств им будет дана соответствующая правовая оценка.
В свою очередь защита считает решение суда необоснованным. По словам адвоката, его подзащитный Лука Хурцилава признал вину, раскаивается и добровольно явился в полицию.
"Он дал признательные показания до участия адвоката и сожалеет о случившемся. Вопрос об обжаловании решения будет решен после консультаций с семьей", – сказал адвокат.
По версии прокуратуры, сотрудник МВД без законных на то оснований потребовал от несовершеннолетнего разблокировать мобильный телефон для проверки его содержимого.
После отказа подростка, как утверждает следствие, обвиняемый оскорбил его, пригрозил задержанием и попытался силой разблокировать устройство.
По словам несовершеннолетнего, он также подвергся физическому насилию.