Авиарейсы в Грузию планируют запустить в Дагестане
Авиарейсы в Грузию планируют запустить в Дагестане
Подспорьем в реализации новых планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани, считают в Минтрансе республики 15.02.2026
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Международный аэропорт Махачкалы прорабатывает возможность запуска авиарейсов в Китай и Грузию, сообщили в министерстве транспорта Дагестана. Отмечается, что подспорьем в реализации этих планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани. Работы ведутся по нацпроекту "Эффективная транспортная система" и являются частью второго этапа реконструкции аэропорта. Длина полосы составит 3 200 метров, ширина – 45 метров.
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Международный аэропорт Махачкалы прорабатывает возможность запуска авиарейсов в Китай и Грузию, сообщили в министерстве транспорта Дагестана.
"Аэропорт Махачкалы ведет проработку возможности запуска новых рейсов в Китай и Грузию. Среди планируемых направлений –рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подспорьем в реализации этих планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани. Работы ведутся по нацпроекту "Эффективная транспортная система" и являются частью второго этапа реконструкции аэропорта. Длина полосы составит 3 200 метров, ширина – 45 метров.