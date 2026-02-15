https://sputnik-georgia.ru/20260215/aviareysy-v-gruziyu-planiruyut-zapustit-v-dagestane-297146882.html

Авиарейсы в Грузию планируют запустить в Дагестане

Авиарейсы в Грузию планируют запустить в Дагестане

Подспорьем в реализации новых планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани, считают в Минтрансе республики 15.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Международный аэропорт Махачкалы прорабатывает возможность запуска авиарейсов в Китай и Грузию, сообщили в министерстве транспорта Дагестана. Отмечается, что подспорьем в реализации этих планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани. Работы ведутся по нацпроекту "Эффективная транспортная система" и являются частью второго этапа реконструкции аэропорта. Длина полосы составит 3 200 метров, ширина – 45 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

