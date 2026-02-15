https://sputnik-georgia.ru/20260215/gruziya-importirovala-rossiyskuyu-neft-na-rekordnuyu-summu-297153185.html

Грузия импортировала российскую нефть на рекордную сумму

Грузия импортировала российскую нефть на рекордную сумму

Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов 15.02.2026

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз – до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade. В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысячи тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов. Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов. Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан. Были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн, суммарно на 1,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

