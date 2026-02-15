https://sputnik-georgia.ru/20260215/kobakhidze-sistema-obrazovaniya-ne-uchityvaet-realnye-potrebnosti-rynka-truda-297153012.html

Кобахидзе: система образования не учитывает реальные потребности рынка труда

Кобахидзе: система образования не учитывает реальные потребности рынка труда

15.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Студенты в Грузии часто не работают по специальности – причиной этого является отсутствие системного анализа рынка труда и корректного определения востребованных специальностей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время дебатов на тему реформы высшего образования на телеканале "Имеди". Власти в рамках масштабной реформы вузов обнародовали число мест в государственных университетах Грузии. Несмотря на увеличение общего числа, количество мест по ряду специальностей значительно сократилось. В наибольшей степени сокращения коснулись Университета Илии. Как отметили в правительстве, коррективы внесены после анализа рынка труда. По словам премьер-министра, выступающие в статусе экспертов говорят о том, как можно проводить анализ рынка труда, кто поручает государству проводить анализ рынка труда и определять на его основе квоты. "Мы изучили как частный, так и государственный секторы и определили, сколько юристов нужно стране в долгосрочной перспективе. Было установлено, что спрос на юристов в год составляет 700 человек. Остальные обречены на то, чтобы не найти работу", – заявил Кобахидзе. Премьер привел в качестве примера статистику за последние пять лет: в среднем 3,6 тысячи студентов были зачислены в университеты на юридические факультеты. Из них 2 050 окончили обучение. Однако, как отметил глава правительства, анализ рынка труда может охватывать обширные области и не может углубляться в каждую специальность и узкую специализацию, поэтому это не проблема рынка труда. "Если будут выявлены определенные недостатки, которые будут обоснованы и потребуют увеличения, уменьшения и т. д., в каждом таком случае мы готовы внести коррективы. Для этого еще есть время. Обещаю, что там, где будут аргументы, и мы их выслушаем, в каждом случае, конечно, мы готовы внести коррективы", – подчеркнул Кобахидзе. По его словам, рынок труда учитывает не только текущий спрос, но и потенциальный. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами государственные вузы преимущественно станут узкопрофильными. Кроме того, госвузы не смогут принимать иностранцев. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и один год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

