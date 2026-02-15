Грузия
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи 15.02.2026
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в январе 16 фактов хранения, транспортировки и продажи подакцизных сигарет, подлежащих маркировке, 18 гражданам предъявлены обвинения, из них восемь задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Их рыночная стоимость – около 118 тысяч лари. Расследование ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки". Задержанным грозит от четырех до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек

20:52 15.02.2026
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в январе 16 фактов хранения, транспортировки и продажи подакцизных сигарет, подлежащих маркировке, 18 гражданам предъявлены обвинения, из них восемь задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Их рыночная стоимость – около 118 тысяч лари.
Расследование ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки". Задержанным грозит от четырех до шести лет тюрьмы.
