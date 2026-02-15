https://sputnik-georgia.ru/20260215/nelegalnaya-torgovlya-sigaretami-v-gruzii--v-yanvare-zaderzhali-vosem-chelovek-297155847.html
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек
Sputnik Грузия
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи 15.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-15T20:52+0400
2026-02-15T20:52+0400
2026-02-15T20:52+0400
грузия
новости
происшествия
контрабанда
сигареты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/96/247979620_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_28f384c265921ba530971ddeb094a1c8.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в январе 16 фактов хранения, транспортировки и продажи подакцизных сигарет, подлежащих маркировке, 18 гражданам предъявлены обвинения, из них восемь задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Их рыночная стоимость – около 118 тысяч лари. Расследование ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки". Задержанным грозит от четырех до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/96/247979620_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_adabc328eb386cdf495f755d1feaddb7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, контрабанда, сигареты
грузия, новости, происшествия, контрабанда, сигареты
Нелегальная торговля сигаретами в Грузии – в январе задержали восемь человек
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в январе 16 фактов хранения, транспортировки и продажи подакцизных сигарет, подлежащих маркировке, 18 гражданам предъявлены обвинения, из них восемь задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности было изъято более 18 тысяч пачек подакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Их рыночная стоимость – около 118 тысяч лари.
Расследование ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки". Задержанным грозит от четырех до шести лет тюрьмы.