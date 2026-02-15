https://sputnik-georgia.ru/20260215/politolog-otreagiroval-na-khamstvo-zelenskogo-v-otnoshenii-orbana-297152733.html

Политолог отреагировал на хамство Зеленского в отношении Орбана

Будапешт имеет право блокировать предоставление финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз, заявил Армен Гаспарян 15.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Криворожская дипломатическая школа – это мощь, заявил публицист, общественный деятель Армен Гаспарян Sputnik, реагируя на громкую ситуацию вокруг хамства главы киевского режима Владимира Зеленского в сторону премьера Венгрии Виктора Орбана.По его словам, Будапешт имеет право блокировать предоставление тебе финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз."Глава Венгрии ведь совершенно справедливо отметил, что чем больше ты будешь заниматься подобного рода дивертисментами, тем меньше у тебя шансов", – сказал Гаспарян.Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии.Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.В своем заявлении в соцсети X Орбан поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь" в поддержку присоединения Украины к ЕС, отметив, что она поможет венграм более четко видеть ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

