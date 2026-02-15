https://sputnik-georgia.ru/20260215/politolog-otreagiroval-na-khamstvo-zelenskogo-v-otnoshenii-orbana-297152733.html
Политолог отреагировал на хамство Зеленского в отношении Орбана
Политолог отреагировал на хамство Зеленского в отношении Орбана
Будапешт имеет право блокировать предоставление финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз, заявил Армен Гаспарян
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Криворожская дипломатическая школа – это мощь, заявил публицист, общественный деятель Армен Гаспарян Sputnik, реагируя на громкую ситуацию вокруг хамства главы киевского режима Владимира Зеленского в сторону премьера Венгрии Виктора Орбана.По его словам, Будапешт имеет право блокировать предоставление тебе финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз."Глава Венгрии ведь совершенно справедливо отметил, что чем больше ты будешь заниматься подобного рода дивертисментами, тем меньше у тебя шансов", – сказал Гаспарян.Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии.Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.В своем заявлении в соцсети X Орбан поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь" в поддержку присоединения Украины к ЕС, отметив, что она поможет венграм более четко видеть ситуацию.
Политолог отреагировал на хамство Зеленского в отношении Орбана
Будапешт имеет право блокировать предоставление финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз, заявил Армен Гаспарян
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Криворожская дипломатическая школа – это мощь, заявил публицист, общественный деятель Армен Гаспарян Sputnik, реагируя на громкую ситуацию вокруг хамства главы киевского режима Владимира Зеленского в сторону премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Действительно, когда ты целиком и полностью с финансовой точки зрения зависишь от Брюсселя, то главное, что ты должен делать в этой ситуации, это хамить стране, которая входит в ЕС", – указал политолог.
По его словам, Будапешт имеет право блокировать предоставление тебе финансовой помощи, а также вступление Украины в Евросоюз.
"Глава Венгрии ведь совершенно справедливо отметил, что чем больше ты будешь заниматься подобного рода дивертисментами, тем меньше у тебя шансов", – сказал Гаспарян.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии.
Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
В своем заявлении в соцсети X Орбан поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь" в поддержку присоединения Украины к ЕС, отметив, что она поможет венграм более четко видеть ситуацию.