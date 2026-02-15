https://sputnik-georgia.ru/20260215/problemy-bezopasnosti-v-regione-obsudili-glava-mid-gruzii-i-gensek-obse-297157400.html

Проблемы безопасности в регионе обсудили глава МИД Грузии и Генсек ОБСЕ

15.02.2026

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Текущую ситуацию в регионе, проблемы безопасности и пути их преодоления обсудили на встрече министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году проходит с 13 по 15 февраля, является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Грузию в 2026 году на форуме представляет глава МИД. На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Грузии и ОБСЕ. Глава МИД Грузии подчеркнула важность Женевского формата международных переговоров и участия ОБСЕ в мирном урегулировании конфликта. В 2026 году Мюнхенская конференция собрала политиков, экспертов и представителей международных организаций для обмена мнениями по вопросам глобальной безопасности, международной политики и актуальных геополитических вызовов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

