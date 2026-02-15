https://sputnik-georgia.ru/20260215/rubio-peregovory-rossii-i-ukrainy-idut-trudno-no-progress-est-297145790.html

Рубио: переговоры России и Украины идут трудно, но прогресс есть

Рубио: переговоры России и Украины идут трудно, но прогресс есть

Sputnik Грузия

США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые устроят и Москву, и Киев, отметил глава американской... 15.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-15T12:18+0400

2026-02-15T12:18+0400

2026-02-15T12:18+0400

в мире

россия

политика

украина

сша

москва

марко рубио

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0f/297145618_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_a028d35aa14287f8939da2f0f0634814.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Найти приемлемые для России и Украины параметры соглашения пока трудно, хотя стороны уже добились определенного прогресса. Об этом, как передает РИА Новости, госсекретарь США Марко Рубио заявил на конференции по безопасности в Мюнхене."Я бы сказал, что этого (достижение приемлемых для России и Украины условий урегулирования – ред.) сложно достичь", – сообщил он участникам конференции по безопасности в Мюнхене.Тем не менее благодаря проведенным раундам переговоров уже удалось добиться определенного прогресса на пути к урегулированию конфликта, добавил Рубио.Вместе с тем, как признался Рубио, оставшиеся спорные вопросы – это самые сложные проблемы, работа по ним продолжается."Плохая новость состоит в том, что (перечень спорных вопросов – ред.) был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа", – сказал он.Рубио также сообщил, что состав участников следующей встречи по Украине может отличаться от предыдущего.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве.Первые трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся там же 4-5 февраля. Обе встречи проходили в закрытом формате, без участия прессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, украина, сша, москва, марко рубио, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины