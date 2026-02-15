https://sputnik-georgia.ru/20260215/strashnaya-statistika-gruzii-v-2025-godu-v-dtp-pogiblo-pochti-500-chelovek-297137051.html
Страшная статистика Грузии: в 2025 году в ДТП погибло почти 500 человек
Страшная статистика Грузии: в 2025 году в ДТП погибло почти 500 человек
В прошлом году в стране произошло 5 969 аварий с тяжкими последствиями
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2025 году составило 469 человек, из них – 27 детей, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, в 2025 году в стране произошло 5 969 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 469 человек, пострадали 8 191. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Кахети, где в 643 авариях погибли 97 и пострадали 912 человек. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 6 633 таких авариях погибли 236 и пострадали 4 692 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 931 такой аварии погибли 164 и пострадали 1 716 человек. На третьем – аварии с мотоциклами. В 956 авариях по этой причине погибли 29 и пострадали 888 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота, на втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – несоблюдение дистанции. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение пешеходами правил дорожного движения и превышение скорости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
