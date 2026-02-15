https://sputnik-georgia.ru/20260215/ukrainskiy-politolog-o-konflikte-mezhdu-zelenskim-i-orbanom---video-297154422.html
Украинский политолог о конфликте между Зеленским и Орбаном – видео
Украинский политолог о конфликте между Зеленским и Орбаном – видео
Украинский политолог и эксперт Александр Семченко в интервью Sputnik комментирует конфликт, возникший между президентом Украины Владимиром Зеленским и
виктор орбан, владимир зеленский
15:21 15.02.2026 (обновлено: 16:51 15.02.2026)
Украинский политолог и эксперт Александр Семченко в интервью Sputnik комментирует конфликт, возникший между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном