Уровень воды в Куре понизят для поисков пропавшего человека
Уровень воды в Куре понизят для поисков пропавшего человека
15.02.2026
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями искусственно понизит уровень воды в Куре для проведения поисково-спасательной операции 16 и 17 февраля, говорится в распространенном сообщении. Это позволит спасателям обследовать русло реки и ускорить розыск пропавшего без вести человека. В операции будет задействовано до 200 спасателей, водолазы, спецтехника и авиация. Граждан призывают проявлять осторожность и воздерживаться от пребывания и передвижения вблизи русла реки – от моста Ортачала ГЭС в сторону города Рустави. Житель Тбилиси, чьи поиски ведут спасатели, пропал 31 января.
Уровень воды в Куре понизят для поисков пропавшего человека
В операции будет задействовано до 200 спасателей, водолазы, спецтехника и авиация
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями искусственно понизит уровень воды в Куре для проведения поисково-спасательной операции 16 и 17 февраля, говорится в распространенном сообщении.
Это позволит спасателям обследовать русло реки и ускорить розыск пропавшего без вести человека. В операции будет задействовано до 200 спасателей, водолазы, спецтехника и авиация.
Граждан призывают проявлять осторожность и воздерживаться от пребывания и передвижения вблизи русла реки – от моста Ортачала ГЭС в сторону города Рустави.
Житель Тбилиси, чьи поиски ведут спасатели, пропал 31 января.