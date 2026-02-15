https://sputnik-georgia.ru/20260215/uroven-vody-v-kure-ponizyat-dlya-poiskov-propavshego-cheloveka-297157658.html

Уровень воды в Куре понизят для поисков пропавшего человека

Sputnik Грузия

В операции будет задействовано до 200 спасателей, водолазы, спецтехника и авиация 15.02.2026

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями искусственно понизит уровень воды в Куре для проведения поисково-спасательной операции 16 и 17 февраля, говорится в распространенном сообщении. Это позволит спасателям обследовать русло реки и ускорить розыск пропавшего без вести человека. В операции будет задействовано до 200 спасателей, водолазы, спецтехника и авиация. Граждан призывают проявлять осторожность и воздерживаться от пребывания и передвижения вблизи русла реки – от моста Ортачала ГЭС в сторону города Рустави. Житель Тбилиси, чьи поиски ведут спасатели, пропал 31 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

